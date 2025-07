Tennis, Wimbledon: Djokovic avanza al terzo turno, sarà derby serbo

Non ci sono patemi d'animo per Novak Djokovic nel secondo turno del torneo di Wimbledon, che si trasforma in una passeggiata di salute sull'erba britannica: 6-3, 6-2, 6-0 in 1h47' ed è dominio assoluto sul padrone di casa Daniel Evans. Nole ora sfiderà Kecmanovic nel derby serbo, avanti anche de Minaur (11) e Mensik (15): quest'ultimo, dopo aver battuto Giron in quattro set, sarà il rivale di Flavio Cobolli (22) nel prossimo turno del torneo.