Coronavirus: corre la maratona nel cortile di casa

SPORT

La quarantena forzata continua a stimolare la fantasia degli sportivi. Prima è stata la volta del riminese che ha corso la mezza maratona girando sul terrazzo, ora tocca al runner aquilano, che è riuscito nell'impresa di completare i 42,21 km della maratona nel cortile di casa: "Un tempo indecoroso, lo so, 5 ore e 52 minuti - ha detto Fabio Iuliano al termine dell'impresa - Chi me l'ha fatto fare? Ero preparato (doveva correre quella di Roma, cancellata per il virus, ndr). Ho visto il cinese di Wuhan che lo ha fatto e ho capito che la cosa aveva un senso e che andava rifatta".

La musica lo ha accompagnato: "42,21 km, a una media di 8,21 all'ora, giusto il tempo di scaricare 12 play list di musica. Ho iniziato con il nuovo dei Pearl Jam, che ho scaricato di nascosto, si può dire?". Iuliano, giornalista e runner per passione, aveva già portato a termine Roma nel 2016 e New York nel 2019. Questa volta si è però trovato di fronte a una sfida del tutto inedita, che lo ha portato a percorrere qualcosa come 600 giri di un anello di circa 70 metri: "Al 27esimo chilometro ho incontrato il muro e ho rallentato, ma intanto ad ogni giro guardavo la porta di casa e mi dicevo 'avanti un altro'. Di giro, ovviamente. Ora c'è la maratona di Berlino a fine estate, ce la faremo? Saremo rinati?".

