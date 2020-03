Coronavirus, corre la mezza maratona sul terrazzo di casa sua

Come conciliare la voglia di sport con l'ordinanza governativa che obbliga tutti a stare a casa in assenza di emergenze o reali necessità? Lo spiega, anzi lo mostra, Francesco Draghi, un 50enne di Novafeltria (Rimini) che ha corso una mezza maratona sul terrazzo di casa. Draghi ha fatto 840 giri per arrivare a 21 km: tutto testimoniato da un video su Altarimini.it, tutto in linea con le direttive per il coronavirus.