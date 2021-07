Conto alla rovescia per il ritorno di una grande classica sui sentieri delle Orobie  

SKYRUNNING

Presentazione ad alta quota per uno degli eventi “sky” più attesi dell’estate che ha fatto registrare un vero e proprio "boom” di iscrizioni.

di

STEFANO GATTI

International Orobie Skyraid, il ritorno: nell’imminenza dell’attesissimo evento “a fil di cielo”che sabato 24 luglio vede ai nastri di partenza 650 atleti provenienti da tutta Italia, Mario Poletti e lo staff di Fly-Up Sport hanno presentato a media, sponsor e istituzioni la “ultra” disegnata sui sentieri che corrono sulle Orobie a cavallo fra Val Seriana e Val Brembana, con partenza da Ardesio e arrivo a Valbondione passando da Valcanale.

Quantomeno suggestiva la location scelta per la conferenza stampa: il rifugio Mario Merelli al Coca a 1891 metri di quota, alle pendici meridonali del Pizzo Coca, con i suoi 3052 il punto più alto delle Prealpi Orobie. Una scelta spiegata così dallo stesso Poletti, ideatore dell’evento e responsabile del comitato organizzatore.

“La scelta di salire in quota per questa conferenza stampa pre gara non è stata causale. Orobie Skyraid è una vera e propria cavalcata da 56 chilometri di sviluppo per 3800 metri di dislivello positivo che andrà a unire in un unico ‘file rouge’ i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Calvi, Brunone, Coca, passando poi per le baite di Maslana ormai… in vista del traguardo. Abbiamo quindi pensato di portare ‘inside the race’ media, istituzioni e alcuni rappresentanti delle aziende che ci sostengono”.

Nella conferenza al Rifugio Coca (come detto uno degli ultimi unti d'appoggio dell'itinerario (ad ormai poco più di cinque chilometri dal traguardo); Poletti è poi entrato nei dettagli della prova che si ispira idealmente - affondandovi anzi le proprie radici - alla performance da lui stesso realizzata nell’estate di sedici anni fa, quando Mario (era il 7 agosto del 2005) stabilì un record di percorrenza del Sentiero delle Orobie tutt’ora imbattuto: otto ore, 52 minuti e 31 secondi per coprire gli 84 chilometri (ed i 5000 metri D+) dell’itinerario che va da Valcanale al Passo della Presolana, suggellata all'arrivo da un bacio al figlio Filippo (allora di pochi giorni), giovane promessa del mezzofondo e prezioso collaboratore del padre nel lavoro - durato diverse settimane - che Poletti ed i suoi collaboratori hanno compiuto per pulire e rimettere in ordine i sentieri. Un lavoro immane che va ben oltre il passaggio degli atleti sul tracciato di Orobie Skyraid e che invece servirà ai semplici escursionisti e quindi un vero e proprio "valore aggiunto" al contenuto prettamente sportivo di questo evento.

“Dal 7 agosto 2005 il mio nome è legato a doppia mandata a questo sentiero ed a queste montagne, che ha in un certo senso chiuso la mia carriera agonisti, aprendo quella di organizzatore. Orobie Skyraid è da sempre un mio sogno nel cassetto e sono felice del supporto che enti e sponsor ci hanno dato per poterlo riproporre. Mi piacerebbe potesse diventare un appuntamento di caratura internazionale per chi ama le lunghe distanze. Intanto vorrei cogliere l’occasione per ringraziare gli oltre cento volontari e tutte le associazioni che sabato renderanno possibile tutto questo. In questi giorni ho visto grande interesse intorno all manifestazione, c’è una valle in fermento e sabato mi aspetto una grande affluenza di pubblico. L’unica cosa che chiedo agli appassionati è di rispettare le distanze di sicurezza e gli accorgimenti minimi richiesti in questo periodo».

Sfogliando la lista partenti non si può fare a meno di notare come quella che si profila - sia al maschile che al femminile - una sfida agli specialisti "local" che viene da lontano. I favori dei pronostici spettano infatti ai due valdostani del Team Hoka ONE ONE/KARPOS Franco Collé e Giuditta Turini. E se quest’ultima difficilmente troverà rivali alla propria altezza (o meglio al proprio attuale stato di grazia), il due volte vincitore del Tor des Geants dovrà misurarsi con le ambizioni degli orobici Luca Carrara, Riccardo Faverio e Marco Zanchi appunto, ma anche con l’emergente veneto del Team Scott Mattia Tanara, con il trentino Christian Modena (Team La Sportiva) e con il Falco” lecchese Danilo Brambilla. Un parterre ad altissima qualità per un prima edizione che, appunto nelle intenzioni dei suoi organizzatori, dovrebbe fare da apripista ad un rapido ampliamento degli orizzonti di Orobie Skyraid ad un palcoscenico internazionale, in termini di partecipazione e di risonanza mediatica.

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli, è tempo di Orobie Skyraid ma Mario Poletti ed il suo team non si fermano. Quello che scatta infatti con il suo top event è un calendario “targato” Fly-Up Sport l’insegna della varietà dei suoi apuntamenti. Già sabato 31 luglio sarà tempo della goliardica corsa con i sacchi di cemento: la popolarissima Magut Race alla Baitella di Songavazzo. Un mese di pausa e poi - domenica 29 agosto - sarà la volta di Orobie Vertical a Valbondione, con arrivo al Rifugio Coca, in pratica risalendo il sentiero che nel corso di Orobie Skyraid rappresenterà la discesa finale. La stagione culminerà poi con due eventi autunnali: Valzurio Trail di Nasolino di domenica 3 ottobre e Sei Comuni Presolana Trail a Cerete tre settimane più tardi, domenica 24 ottobre.

Per maggiori informazioni: www. orobieskyraid.it