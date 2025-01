Con Fly-Up Sport si vola: dieci gare nel calendario 2025

Metabolizzato l'ozio delle festività (riposo attivo, per chi corre seriamente), Fly-Up Sport apre il 2025 con il passaggio in doppia cifra. Sono infatti dieci le prove del circuito by Mario Poletti che - da oltre tre lustri leader nell’organizzazione di gare di corsa in natura nella provincia di Bergamo (una delle più attive in Italia) - prevede diverse novità. Tra queste, la più grande è la new entry Val Taleggio Trail, in programma il domenica 31 agosto.