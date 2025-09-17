Collezione d'autunno sulle "passerelle" di Milano, Monza e Peschiera

“È per me un grande onore essere qui oggi, su invito degli organizzatori, a questa presentazione degli eventi autunnali di FollowYourPassion. Lo sport è il biglietto da visita di una città e lo spirito della corsa - fatto di perseveranza e di continua sfida ai propri limiti - si sposa perfettamente con il carattere di Milano, città coraggiosa nell’innovazione e costante nella ricerca dell’eccellenza. Lo sport è anche un legame fondamentale tra i popoli. Attraverso lo sport possiamo comprenderci meglio, apprezzarci reciprocamente e rafforzare le nostre amicizie. In Cina la corsa sta diventando una scelta sempre più diffusa per uno stile di vita sano. Per questo molte città organizzano attivamente competizioni che ogni anno attraggono un gran numero di appassionati sportivi anche dall’estero. Spero sinceramente che anche gli sportivi cinesi residenti in Italia possano partecipare con entusiasmo alle gare, correndo fianco a fianco con gli amici italiani, condividendo sudore e amicizia. Mi auguro che in futuro Cina e Italia possano insieme promuovere lo spirito del running, integrando valori di resilienza, unità e progresso negli scambi culturali e nello sviluppo sociale, per crescere insieme su un cammino di cooperazione, reciproco beneficio e mutuo sostegno, così da rendere l’amicizia sino-italiana sempre più solida e duratura”.