Collezione d'autunno sulle "passerelle" di Milano, Monza e Peschiera

Ricco di appuntamenti e di stimoli l'ultimo scorcio del calendario Follow Your Passion
© PhotoToday
Benessere, agonismo, uno stile di vita sano, la ricerca del benessere fisico e mentale, amicizia, socialità, solidarietà, musica e tanto divertimento uniti alla forte passione per lo sport: questi i principi-cardine sui quali punta da sempre MG Sport con il circuito FollowYourPassion.
Una community in continua crescita, qualcosa di unico nel panorama sportivo endurance italiano: si è passati dai soli quattro eventi del 2022 con appena mille partecipanti ai diciassette eventi di questo 2025 con una partecipazione complessiva che supera le cinquantamila persone. Ilcalendario FollowYourPassion viaggia durante tutto l’anno tra le località più belle d’Italia, con gare di running, triathlon e cycling per tutti i livelli. Tra le mission di MG Sport, la promozione dei territori interessati dalle manifestazioni sportive che organizza, eventi sportivi di massa che rappresentano un volano per le località ospitanti con importanti ricadute economiche e la possibilità per migliaia di persone di vivere un weekend di festa.
Numeri, progetti e programmi sono stati presentati a Milano a De Montel Terme Milano, il più grande parco termale urbano naturale d’Europa che sorge in zona San Siro. Sarà un autunno 2025 di grande intensità, con tre eventi di punta: F1RE e Monza21 all’Autodromo Nazionale di Monza sabato 27 e domenica28 settembre, PeschieraTRI il sabato 4 e domenica e 5 ottobre e infine Milano21 domenica 23 novembre.
© PhotoToday
“Alcune gare raccontano meglio di altre questa crescita. I numeri sono impressionanti: Bergamo21 ha registrato un incremento del +250% dal 2022 al 2025, Monza21 è esplosa, con un incredibile +600% nello stesso periodo, Milano21 ha più che triplicato i suoi numeri, segnando un +233%. Un successo che si riflette anche nella nostra capacità di comunicazione con oltre 3 milioni di persone raggiunte tramite media e stampa, più di 25 milioni di impression digitali e 2,5 milioni di utenti unici e una digital community che supera i 115mila follower e genera più di 15 milioni di visualizzazioni annue”. (Giampiero Schiavo - Presidente MG Sport)
“Un sistema integrato di comunicazione - tra media partnership, digital advertising, social, newsletter e influencer che ci consente di mantenere vivo il dialogo con la nostra community tutto l’anno, e non solo nei mesi vicini agli eventi. La nostra community è internazionale: ad oggi il 25% dei partecipanti è straniero. Ed è una community variegata, con un equilibrio sempre maggiore di genere - oggi il 35% donne e 65% uomini - e con una forte presenza di giovani e adulti attivi”. (Andrea Trabuio - Direttore Generale MG Sport)
© PhotoToday
Tramite un video è intervenuta Federica Picchi - Sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia: "Ringrazio gli organizzatori, mettere al centro lo sport sano che unisce agonismo e la voglia di stare insieme è sempre molto utile per la sana crescita dei ragazzi. Grazie ai Comuni che partecipano, due tappe lombarde come Monza e Milano ci rendono orgogliosi perché abbiamo anche modo di far conoscere le bellezze della Lombardia. Grazie ai volontari che mettendoci il cuore portano avanti questo importante lavoro".
© PhotoToday
La Cina e MG Sport sono sempre più vicini, un legame stretto da tempo in quanto, ad esempio, il title sponsor del circuito FollowYourPassion è Ganten, azienda cinese. Per certificare l’amicizia e favorire la partecipazione della comunità cinese è intervenuto oggi Liu Kan, Console Generale della Repubblica Popolare:
“È per me un grande onore essere qui oggi, su invito degli organizzatori, a questa presentazione degli eventi autunnali di FollowYourPassion. Lo sport è il biglietto da visita di una città e lo spirito della corsa - fatto di perseveranza e di continua sfida ai propri limiti - si sposa perfettamente con il carattere di Milano, città coraggiosa nell’innovazione e costante nella ricerca dell’eccellenza. Lo sport è anche un legame fondamentale tra i popoli. Attraverso lo sport possiamo comprenderci meglio, apprezzarci reciprocamente e rafforzare le nostre amicizie. In Cina la corsa sta diventando una scelta sempre più diffusa per uno stile di vita sano. Per questo molte città organizzano attivamente competizioni che ogni anno attraggono un gran numero di appassionati sportivi anche dall’estero. Spero sinceramente che anche gli sportivi cinesi residenti in Italia possano partecipare con entusiasmo alle gare, correndo fianco a fianco con gli amici italiani, condividendo sudore e amicizia. Mi auguro che in futuro Cina e Italia possano insieme promuovere lo spirito del running, integrando valori di resilienza, unità e progresso negli scambi culturali e nello sviluppo sociale, per crescere insieme su un cammino di cooperazione, reciproco beneficio e mutuo sostegno, così da rendere l’amicizia sino-italiana sempre più solida e duratura”.
© PhotoToday
Marco Riva - Presidente Coni Regione Lombardia: “E’ un piacere essere qui con MG Sport perché la struttura organizzativa lo merita, ha importanti capacità di mettere in piedi grandi eventi sportivi. Intervenire dopo il Console Cinese rafforza la simbologia legata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, a Pechino si è svolta l’ultima edizione. L’aria olimpica si sente sempre più e quello che FollowYourPassion sta facendo la rafforza permettendo di vivere lo sport sul territorio, con tanto agonismo ma anche sport per migliorare il livello del benessere. Faccio un plauso per il vostro lavoro, in bocca al lupo”.
© PhotoToday
Martina Riva - Assessore Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano: “È per me un’occasione per ringraziare gli organizzatori che sono molto attivi e attenti al mondo dell’eccellenza sportiva, sempre capaci di coniugare sport di base, agonismo e inclusione. Ci prepariamo ad ospitare le Olimpiadi Invernali, il più grande evento sportivo internazionale della storia di Milano. I grandi eventi possono aiutarci a migliorare anche la mentalità, a favorire l’accesso allo sport perché ogni volta che si organizzano manifestazioni della portata di quelle organizzate da FollowYourPassion ci sono anche tante aziende che partecipano. Grazie anche per l’impegno sul tema ambiente ed impatto dell’evento sulla città. Io stessa parteciperò alla 10 km non competitiva, ci vediamo in gara”.
© PhotoToday
F1RE e Monza21: si corre in Autodromo
Sabato 27 settembre toccherà ai ciclisti, protagonisti assoluti dell’evento F1RE, mentre domenica 28 sarà la volta di migliaia di runner impegnati nella Monza21. Stesso scenario - il Tempio della Velocità - per due manifestazioni che, dopo i lavori di ristrutturazione del 2024, tornano a regalare spettacolo e adrenalina lungo il rettilineo, i box e le curve di uno degli autodromi più ricchi di tradizione e storia del pianeta.
Nella gara di ciclismo F1RE si pedala per tutta la notte in pista per dodici ore dal tramonto all’alba, la formula prevede gare individuali o a squadre da due, quattro oppure otto componenti, con un forte richiamo alla solidarietà: il 50% delle iscrizioni sarà infatti devoluto in parti uguali a Dynamo Camp e alla Fondazione Laureus Sport for Good. Da quest’anno debutta anche la nuovissima formula 4h, pensata per chi vuole vivere l’emozione dell’Autodromo ma con una sfida più breve e intensa. F1RE si propone anche come occasione di team building per le aziende con box personalizzati, catering e spazi hospitality, in un mix di sport, responsabilità sociale e condivisione.
© PhotoToday
Domenica mattina 28 settembre sarà invece il turno della Monza21, appuntamento ormai fisso per i runners italiani e internazionali. È la prima occasione dell’autunno per testare la condizione fisica su un tracciato veloce e unico, lungo il rinnovato asfalto dell'Autodromo Nazionale che il primo weekend di settembre ha ospitato il Gran Premio d'Italia di Formula Uno ma anche il cemento dello storico Anello di Alta Velocità. Inclusivo e aperto a tutti, l'evento propone diverse distanze: 30 km competitiva, mezza maratona (21,097 km) e 10 km competitiva, tutte omologate FIDAL, oltre a versioni non competitive da 5 e 10 km e alla mezza maratona turistico-sportiva, senza obbligo di tesseramento o certificato agonistico.
Novità di quest’anno è la 5K Longevity Run & Walk, realizzata in collaborazione con Named Group: un percorso accessibile a tutti - dai runners alle famiglie, dagli amici agli accompagnatori - arricchito da iniziative dedicate al tema della longevity, per sensibilizzare sull’importanza di salute, prevenzione e corretti stili di vita. Il messaggio è semplice ma potente: la prevenzione non inizia quando si è anziani, ma fin da giovani. Alimentazione equilibrata, idratazione, movimento e gestione dello stress incidono concretamente sulla qualità e sulla durata della vita.La 5K Longevity Run & Walk sarà un evento aperto a tutti con visite gratuite a cura dei cardiologi del Policlinico di Milano per promuovere la salute e la prevenzione cardiovascolare.
Così il professor Stefano Carugo Direttore UOC Cardiologia Policlinico Milano: “Il rischio cardiovascolare è la probabilità di sviluppare in futuro una malattia del cuore o dei vasi sanguigni, come infarto o ictus, sulla base di fattori come età, sesso, diabete, ipertensione, colesterolo elevato, fumo e sedentarietà. L’Italia è il quart’ultimo Paese in Europa per attività fisica praticata, eppure allenarsi è alla portata di tutti: chi si muove vive di più. L’attività fisica è fondamentale, non ci sono età né scuse per rinunciare alla prevenzione: bastano almeno 7.000 passi al giorno per fare la differenza. Con il mio staff di Cardiologia del Policlinico di Milano saremo presenti per controllare i principali parametri cardiovascolari e dare consigli pratici su come mantenersi in salute. Seguite il vostro cuore: ascoltatelo e imparate a prendervene cura.”
Quest’anno Monza21 è ufficialmente inserita nel programma del Festival del Parco di Monza, una rassegna culturale e naturalistica che valorizza uno dei parchi cintati più grandi d’Europa attraverso eventi, incontri, attività educative e momenti di scoperta. Un connubio perfetto tra sport, ambiente e promozione del territorio, che rende ancora più significativa la partecipazione alla corsa.
© PhotoToday
PeschieraTRI: il regno del triathlon
A PeschieraTRI saranno due giorni di grandi gare e tre distanze: sabato 4 ottobre il via dalla Spiaggia dei Cappuccini Lungolago Mazzini dell’Olimpico e Medio - che è già sold out - e domenica mattina 5 l’elettrizzante distanza Sprint. Per tutti un percorso unico incorniciato dalle mura di Peschiera patrimonio Unesco, premiazioni finali del PeschieraTRI presso l’Area Expo in via Milano. PeschieraTRI è la sfida capace di immergere i partecipanti nelle atmosfere uniche del lago di Garda. Un grande classico del calendario internazionale del triathlon, una delle gare più partecipate in Italia e più emozionanti del calendario FollowYourPassion dopo ChiaTRI, MilanoTRI e LovereTRI, in totale quattro appuntamenti in calendario delle Triathlon Series dove le squadre più numerose si stanno sfidando per salire sul podio e vincere il montepremi Hardskin.
© PhotoToday
Milano21: la gara più fashion
Gran finale del circuito FollowYourPassion sarà il 23 novembre con Milano21, migliaia di partecipanti troveranno clima ideale e un percorso velocissimo per grandi prestazioni nel piatto e filante tracciato meneghino che passa tra il Duomo, Castello Sforzesco, Parco Sempione, la Darsena e CityLife. La gara più fashion, un connubio perfetto tra storia e modernità che con le sue distanze permette a tutti di partecipare. Mezza maratona 21,097km e la 10km sia in forma competitiva che non competitiva.
GANTEN Title Sponsor del circuito FollowYourPassion
Da oramai tre anni Ganten è il title sponsor del principale circuito italiano di eventi a partecipazione di massa, ha dissetato tutti i runner che hanno partecipato agli eventi ed è presente in ogni manifestazione con la propria immagine e suoi prodotti. "Siamo molto felici di farne parte della famiglia FollowYourPassion come partner principale e di vedere la crescita significativa nel corso degli anni, che promuove uno stile di vita sano e di benessere in tutta Italia" ha dichiarato John Cheng, Presidente di Ganten Italia Srl
Running Series
Dopo Bergamo21 di febbraio, Monza21 e Milano 21 saranno la seconda e la terza delle Running Series. BPER Banca, insieme a FollowYourPassion ha studiato una speciale medaglia dedicata a chi parteciperà a tutte e tre le gare. La chiamata a raccolta è dunque per quanti vogliano fare tripletta di partecipazione, potranno ambire ad una speciale medaglia, un premio unico che li inserisce nella speciale community dei runner che hanno completato le Running Series.
Rockin’1000 a Milano21
Milano21 sarà anche grande ritmo grazie alla partecipazione in qualità di Official Music Partner, per la prima volta nella storia in una corsa podistica, di Rockin’1000. The Biggest Rock Band on Earth, è il frutto dell’amore per un’idea folle e di un video virale con 1000 musicisti che suonano all’unisono. L’obiettivo iniziale era convincere i Foo Fighters a suonare a Cesena, in Italia. Ha funzionato, la band ha accettato l’invito e da allora i Rockin’1000 sono cresciuti come band e come Community, fino a diventare un’intrepida tribù globale che conta 100.000 appassionati di musica provenienti da tutto il mondo. Oggi i Rockin’1000 portano il rock negli stadi di tutto il pianeta, attraverso un’esperienza unica che abbatte la distanza tra musicisti e spettatori, celebrando la Musica come linguaggio universale e scrivendo un nuovo capitolo nella Storia del Rock.
© PhotoToday
Questo il commento di Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000: “Come nella corsa, anche nella musica di Rockin’1000 c’è dedizione, preparazione e soprattutto condivisione. Con Rock Your Race vogliamo portare l’energia della nostra community lungo il percorso della Mezza Maratona di Milano, trasformando ogni chilometro in un momento di incontro, ritmo e inclusione. Crediamo che sport e musica, insieme, siano un potente antidoto alla solitudine e un modo straordinario per unire le persone.”
BPER Banca si conferma Main Sponsor
BPER Banca conferma il proprio impegno a sostegno dello sport e delle comunità locali sostenendo anche quest’anno come Main Sponsor gli eventi running di MG Sport, in programma nell’autunno 2025. Con Monza21 e Milano21, BPER rinnova il proprio sostegno a manifestazioni che promuovono benessere, inclusione e spirito di squadra, valori che la Banca condivide e mette al centro delle proprie iniziative di vicinanza ai territori. Conferma inoltre la volontà di incoraggiare uno stile di vita sano e di contribuire a rendere sempre più accessibili occasioni di incontro, divertimento e sport.
Serena Morgagni, Responsabile Direzione Communication di BPER Banca, ha commentato: “Essere al fianco di eventi come Monza21 e Milano21 significa per noi promuovere insieme allo sport, la passione, l’impegno e la forza della comunità. Quest’anno, inoltre, con l’incontro tra corsa e musica grazie a Rockin’1000, Milano diventerà un palcoscenico di energia e condivisione che ben rappresenta i valori di BPER: inclusione, partecipazione e dinamismo. Siamo felici di sostenere esperienze che uniscono le persone, celebrando lo sport come strumento di incontro e crescita personale e collettiva”.
A Milano21 c’è Barilla Protein+
Barilla invita a coltivare le proprie passioni, e la corsa è una di queste. La nuova pasta Barilla Protein+ (20g di proteine per 100g) offre un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al piacere della pasta di sempre. Versatile e semplice da preparare, è perfetta per chi ha uno stile di vita attivo e desidera aumentare l’apporto proteico nella propria dieta. Con Barilla Protein+ è possibile conciliare stile di vita sano, performance sportive e momenti di piacere a tavola, rendendo ogni pasto un’occasione di benessere e gusto. “Siamo orgogliosi di condividere con Milano21 il valore della passione, motore da sempre di quello che facciamo. Barilla Protein+ è un’alleata perfetta della nostra tavola, quando desideriamo un piatto con un plus di proteine ma con il gusto della pasta di sempre". (Annalisa Achilli - Pasta Barilla & Emiliane Marketing Associate Director)
© PhotoToday
On e FollowYourPassion
On è nata nel 2010 nelle Alpi Svizzere con una missione: ispirare lo spirito umano attraverso il movimento. Una missione che continua a guidarci ancora oggi. A quindici anni dal lancio, On è leader di settore grazie alle sue innovazioni in diversi segmenti premium: dalle calzature, abbigliamento e accessori per il performance running all’outdoor, al training e al tennis, fino alle attività quotidiane. Le innovazioni pluripremiate di On, come CloudTec e LightSpray, il design funzionale e distintivo e i progressi verso un’economia circolare hanno conquistato una community globale in costante crescita. On ispira le persone a esplorare, scoprire e continuare a sognare. Oggi On è presente in oltre sessanta Paesi e rimane in contatto con la sua community globale anche attraverso il sito www.on.com
On supporta assieme al distributore Sport Alliance, per tutta la stagione 2025 gli eventi del brand FollowYourPassion di MG Sport. Grazie a questa partnership, FollowYourPassion conta sul supporto di un brand riconosciuto a livello internazionale per qualità e innovazione, in qualità di sponsor tecnico. Condividendo obiettivi e valori comuni, questa sinergia consente di sviluppare nuove esperienze sempre più coinvolgenti e memorabili per gli atleti, trasmettendo con ancora maggiore forza la passione e l’entusiasmo che animano il circuito.
Così Carlotta Romeo, Marketing Director On Italia: “Siamo davvero entusiasti di come la nostra partnership con Follow Your Passion si sia sviluppata dal suo lancio a febbraio. In pochi mesi questa collaborazione ci ha permesso di entrare a far parte delle comunità locali e di connetterci direttamente con il cuore della scena running e triathlon italiana. Le attivazioni realizzate finora si sono rivelate una piattaforma potente per rafforzare la credibilità del brand, coinvolgere community orientate alla performance e creare opportunità di valore sia nel retail che nel direct-to-consumer. Guardando ai prossimi due appuntamenti chiave di Monza e Milano, siamo pronti a portare questo slancio ancora più avanti, raggiungendo nuovi atleti, ampliando la nostra community e consolidando la presenza di On nel cuore del panorama sportivo italiano.”
Raffles x FollowYourPassion, il design corre con lo sport
Non un semplice progetto formativo, ma un vero e proprio statement creativo che rompe gli schemi e riscrive le regole dell’activewear contemporaneo. Una capsule collection esclusiva di t-shirt disegnate dagli studenti del corso di Fashion Design di Raffles Milano, iconica scuola di moda e design con sedi in tutto il mondo. Giovani designer che, con visione e sensibilità, hanno trasformato l’identità dei luoghi simbolo delle gare FollowYourPassion in capi capaci di unire performance e bellezza. Ogni t-shirt è pensata come una narrazione visiva, un’interpretazione grafica e tecnica dell’anima di una destinazione italiana. Linee pulite, ricerca cromatica, tessuti funzionali ed estetica essenziale si fondono per dare vita a una collezione che parla di viaggi, movimento e stile e un’esplosione di colori.
Lo sport non è solo performance: è anche espressione, identità, estetica. E la moda gioca un ruolo chiave non tanto per un esercizio di stile (anche se le foto al traguardo hanno sempre la loro importanza), quanto per la qualità e l’innovazione dei materiali tecnici, capaci di influenzare e migliorare anche una semplice sessione di allenamento. Un progetto che celebra la bellezza del movimento, la potenza della visione e la forza della collaborazione. Perché la moda può incontrare la corsa e la corsa, oggi più che mai, può diventare moda.
Subbyx porta la subscription economy nello sport
Un’importante novità per il 2025 riguarda la collaborazione con Subbyx, scale-up italiana e Società Benefit che ha sviluppato una piattaforma SaaS dedicata al business, capace di rendere la subscription economy facilmente integrabile e interamente configurabile sia lato front end che lato back end. Grazie a questa tecnologia, MG Sport introduce per la prima volta la possibilità di abbonarsi in totale libertà agli eventi FollowYourPassion, offrendo agli appassionati un’esperienza ancora più semplice, personalizzata e continuativa. La nuova piattaforma di Subbyx consente alle aziende di trasformare prodotti e servizi in offerte in abbonamento, semplificando la gestione e aprendo nuove opportunità di relazione con i clienti.
“Siamo orgogliosi di affiancare MG Sport in questo progetto, che rappresenta un esempio concreto di come la subscription economy possa arricchire l’esperienza degli utenti e generare nuove opportunità di business. Il nostro vero punto di forza è l’asset tecnologico: l’infrastruttura che ci ha consentito di crescere, integrare partner di settori diversi e gestire decine di migliaia di abbonamenti attivi. Con la nuova piattaforma SaaS mettiamo questa tecnologia a disposizione di tutte le aziende, offrendo la possibilità di creare in poche ore soluzioni in abbonamento complete, personalizzate e pronte per il mercato”. (Filippo Rocca - CEO e founder di Subbyx)
© PhotoToday
Il 2025 di MG Sport
Anche quest’anno MG Sport, con il brand FollowYourPassion, si conferma leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia con gare di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere ideate per atleti di tutti i livelli. Ben 18 gli eventi inseriti nel calendario 2025.
Il calendario
1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail
2 febbraio – Bergamo21
10 aprile – Roma Appia Run
25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)
26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso
27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)
3 maggio – MilanoTRI
3 maggio – Milano10K
4 maggio - Olbia21
11 maggio - StaiSano! RUN
29 giugno – LovereTRI
12 luglio - Gatorade Race The Bridge
26 luglio - Alta Valtellina Bike Marathon
20 settembre - Treviso Runway Run
27 settembre - F1RE
28 settembre - Monza21
4-5 ottobre - PeschieraTRI
23 novembre – Milano21
MG Sport
Attraverso il brand FollowYourPassion, MG Sport è uno dei principali organizzatori di eventi endurance in Italia. Con un calendario che spazia dalla corsa al triathlon, dal ciclismo al nuoto in acque libere, ogni anno coinvolge migliaia di atleti, professionisti e amatori, offrendo manifestazioni pensate per ogni livello di preparazione. Ogni evento è costruito per garantire un’esperienza sportiva completa, unendo qualità organizzativa, cura dei dettagli e attenzione alle esigenze dei partecipanti.
L’approccio di MG Sport mette al centro sicurezza, valorizzazione del territorio, inclusività e sostenibilità ambientale. Le location selezionate rappresentano un elemento distintivo del circuito, scelte per il loro fascino e per la capacità di offrire contesti spettacolari alle competizioni. Al centro di ogni progetto c’è l’atleta: MG Sport lavora per migliorare costantemente i propri standard organizzativi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gara all’altezza delle aspettative, in un contesto stimolante, accessibile e coinvolgente. La stagione 2025 prevede tredici eventi in tutta Italia, a conferma dell’impegno dell’azienda nel promuovere una cultura sportiva orientata alla qualità, alla partecipazione e al rispetto dei valori che lo sport rappresenta.
Commenti (0)