Coccinelle, Improvvisati e Peter Pan: Verbania in festa per la Maratona della Valle Intrasca

Le condizioni meteo fresche hanno favorito il miglioramento dei primati di gara dell'evento di Verbania

© Anna D'Orazio Nemmeno il maltempo "imperante" delle ultime settimane è riuscito a rovinare la Maratona della Valle Intrasca 2023: caduta in abbondanza nella notte tra sabato e domenica, ha fatto capolino solo nelle primissime fasi della quarantasettesima edizione dell'evento a coppie di Verbania, in buona sostanza creando le premesse per condizioni ottimali che hanno permesso agli atleti di esprimersi ad altissimi livelli. Nella prova-clou sono crollati i record sia in campo maschile che in quello femminile, cosiccome nella staffetta mista che appartenevano a nomi illustri del panorama nazionale e non solo.

© Lorenzo Comoli

RONCHI-GIACOMOTTI: LA RIVINCITA

Con lo straordinario crono di due ore, 37 minuti e 15 secondi Luca Ronchi e Roberto Giacomotti si aggiudicano a Verbania la Maratona della Valle Intrasca, abbassando di tre minuti e 35 secondi il precedente record di questa versione del percorso, stabilito nel 2019 dal "dream team" Giulio Ornati e Riccardo Borgialli. La vittoria di Luca e Roberto nasce dall’edizione dello scorso anno, quando i due erano arrivati secondi dopo aver condotto a lungo. Forti di un anno di esperienza in più, Ronchi e Giacomotti hanno saputo gestirsi meglio di tutti, andando a centrare - con una condotta di gara perfetta - un record prestigioso e di livello assoluto sul red carpet di Piazza Ranzoni, cuore pulsante dell'evento. Seconda posizione per la coppia formata dal valtellinese Simone Bertini e dal valsesiano Michael Dola, staccati di 26 minuti e 23 secondi. Terzo gradino del podio per Simone Esposito e Paolo Dellavesa (Wine&Coffe), al traguardo in tre ore, 10 minuti e sette secondi.

© Anna D'Orazio

LE COCCINELLE VOLANTI

Prestazioni monstre anche in campo femminile: Chiara Iulita e Giulia Ronchi hanno percorso i 33 chilometri e 750 metri (per 1625 metri di dislivello positivo/negativo) in tre ore, 30 minuti e quattro secondi, nonostante un problema alla caviglia accusato da Giulia. Se si pensa che il precedente record era di tre ore, 57 minuti e 27 secondi, si comprende la portata dell’impresa fissata dalle “Coccinelle” sul traguardo di Verbania. Le sorelle della Val Varaita Enrica e Luisa Dematteis hanno conquistato un’ottima seconda posizione, con un ritardo di dodici minuti e tre secondi dalle vincitrici mentre Martina Gioco e Chiara Regis (RE-GI), prime dodici mesi fa, hanno chiuso il podio rientrando alla base tre ore, 59 minuti e… 59 secondi dopo averla lasciata, quindi con il margine minimo per chiudere la prova sotto il muro delle quattro ore di gara.

© Valerio Tallini

RECORD ANCHE NELLA STAFFETTA MISTA

La gara per le staffette miste ha visto una grande prestazione di Giulia Saggin e Saverio Ottolini, che hanno fatto “stoppato” il cronometro sul tempo di tre ore, 25 minuti e 49 secondi, togliendosi la soddisfazione - tutt’altro che accessoria - di ritoccare (di cinquantasette secondi) il precedente primato della supercoppia Elisa Desco e Marco De Gasperi, ottenuto dai due campioni di Bormio lo scorso anno proprio davanti agli stessi Saggin/Ottolini. Seconda posizione meritatissima per la coppia veneta composta da Stefano e Veronica Maran (padre e figlia): solo tre minuti e diciassette secondi il ritardo del team “formato famiglia” dai vincitori. Terzo gradino del podio per il Team Scoppiati (Matteo Lomazzi/Camilla Musetti), con il finishing time di tre ore, 44 minuti e 52 secondi.

© Roberto Palese

MEZZA VALLE INTRASCA, DIVERTIMENTO INTERO

L’esperienza paga sempre, anche nella Mezza Valle Intrasca su un anello veloce e corribile da 17 chilometri e 300 metri, con soli 375 metri di dislivello positivo/negativo. Atleti d’esperienza e perfettamente affiatati, Stefano Clemente ed Ennio Frassetti (Tra Verbano e Ossola) si sono imposti in un’ora, 16 minuti e 28 secondi, precedendo di un minuto e nove secondi Davide Moglia e Jacopo Paternoster (Gli Improvvisati). Terzo posto per la coppia formata da Simone Iannone e Nicholas Dresti, a due minuti e un secondo dai vincitori.

© Roberto Palese

In campo femminile netta affermazione di Veronica Riccio e Alice Grandi (un’ora, 34 minuti e 16 secondi), con un vantaggio che ha sfiorato il quarto d’ora (14 minuti e 10 secondi) su Domenica Stelitano e Francesca Sbaffi (Nord&Sud, 1h48’26”). Ultimo gradino del podio per il team Alma (Alessia Beux e Marta Falco), al traguardo in un’ora, 51 minuti e sei secondi.

© Patrizia Scalisi

Luca Fumasoni e Gaia Bertolini (Zeta Millennials), hanno vinto la categoria mista con il tempo di un’ora, 25 minuti e 11 secondi, precedendo di otto minuti e un secondo Arianna Matli/Matteo Bianchetti e di un minuto e mezzo esatto Tiziano Santaterra e Greta Banfi (I Peter Pan).

© Patrizia Scalisi

Sono state in totale 204 le coppie che hanno preso il via della Maratona (188 quelle classificate) e 87 quelle ingaggiate nella Mezza (82 quelle finisher). Da sottolineare anche la presenza - nella Mezza - di una joelette (la speciale carrozzina per disabili adatta al trasporto su sentieri): quella di Chiara Bonolis, aiutata in questa impresa dal fratello Eugenio, da Alfredo Fasolo e Luigi Bacchetta. Il quartetto ha chiuso la prova pochi istanti dopo l’arrivo di Ronchi e Giacomotti (vincitori della Maratona) nella centralissima Piazza Ranzoni, contribuendo a creare un momento di grande emozione sul traguardo di Verbania.

© Patrizia Scalisi

Si è così chiusa in bellezza nella giornata di domenica 4 giugno una quarantasettesima edizione della Maratona della Valle Intrasca, che era iniziata venerdì 2 con la serata “Una Montagna da Record” ed era proseguita sabato 3 con l’edizione zero di Verbania Outdoor Festival e l’Aperitivo Solidale, realizzato in collaborazione con il Lions Club Verbania. Bilancio molto positivo e tanta soddisfazione per il Comitato Organizzatore del CAI Verbano, già con il pensiero rivolto al prossimo anno.