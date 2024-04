Classico, moderno e futuribile: Golden Trail World Series 2024 in rampa di lancio

TRAILRUNNING

Mix di grandi classiche e nuovo orizzonti per il circuito internazionale che sceglierà i suoi campioni il prossimo autunno nel Canton Ticino

© Golden Trail Series Press Office Tutti pronti nella gabbia di partenza: Golden Trail Series, il prestigioso circuito internazionale targato Salomon si prepara al via di una nuova ed entusiasmante stagione di gare che culminerà il prossimo autunno in una inedita finalissima e sarà animato dalle imprese dei toprunners della corsa in natura. Partiamo… dalla fine: tenute segrete fino a pochi giorni fa (ma Sportmediaset era stato in grado di anticiparle nel corso dell’inverno), date e location della finale 2024 sono state finalmente svelate giovedì 11 aprile dalla cabina di regia del circuito, il cui atto conclusivo avrà luogo da giovedì 17 a domenica 20 ottobre nella regione di Ascona-Locarno, in Svizzera. Tra laghi e sentieri alpini, nel cuore di uno scenario (quello della Valle Maggia in particolare) compreso tra le rive del Lago Maggiore e i primi contrafforti del Monte Bàsodino, cima da 3273 metri nel Canton Ticino. Una cornice ideale per la resa dei conti tra i toprunners che si apprestano a dare vita ad un circuito che spazia dall’Asia alle Alpi e al Nordamerica e comprende alcune tra le grandi classiche della corsa in natura, alternati ad eventi che puntano ad allargarne gli orizzonti anche al di fuori della comfort zone (si fa per dire) della disciplina.

© Golden Trail Series Press Office

“Dopo aver scelto percorsi insulari e costieri per le ultime quattro finali, volevamo tornare alle Alpi e ai suoi paesaggi mozzafiato. Siamo stati particolarmente attratti dalla regione delle città gemelle di Ascona e Locarno, che rappresenta esattamente ciò che pensiamo sia il trailrunning. Qui la cultura outdoor è molto forte, fa anzi parte del DNA di questa regione: il paesaggio è magnifico e il terreno è particolarmente adatto all'organizzazione della Grand Final 2024. Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Associazione Scenic Trail e gli stakeholders locali per ideare alcuni percorsi innovativi, sulla scia del format 'flower' che abbiamo lanciato in occasione della precedente Grand Final in Italia". (Grégory Vollet - Direttore Golden Trail Series)

© Golden Trail Series Press Office

Situata nel sud della Svizzera, tra laghi di montagna, prati verdeggianti e montagne maestose, la regione di Ascona-Locarno offre una grande varietà di paesaggi. Le due città elvetiche sorgono alla foce del fiume Maggia, una di fronte all’altra sulla sponda nordoccidentale del Lago Maggiore, separate proprio dal fiume, in prossimità del suo sbocco nel Verbano che solo nel suo terzo più settentrionale è in territorio elvetico. In poche decine di chilometri si passa dalle palme in riva al lago, al ghiacciaio del Bàsodino, il più grande del Ticino. Come nel 2023, la Grand Final della Golden Trail Series 2024 si svolgerà su un format "flower", con una lunghezza totale di 23,5 chilometri e un dislivello di 1400 metri. Gli spettatori potranno assistere per ben sei volte al passaggio degli atleti attraverso la zona di partenza/arrivo, mentre gli atleti potranno godere di una varietà di percorsi che permetteranno a tutti i tipi di runners (veloci o tecnici) di esprimersi al meglio e così giocarsi le rispettive carte. Le due finali vere e proprie (donne e uomini) che occupano le giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre saranno precedute giovedì 17 e venerdì 18 dal prologo maschile e da quello femminile, che permetterà ai protagonisti di familiarizzare con il tracciato di gara in contesto agonistico molto più probante di una semplice ricognizione. Il prologo si svolgerà su un tracciato di sette chilometri e dislivello di 400 metri. Gli spettatori potranno assistere attraverso la “fan zone” a quattro passaggi degli atleti. Non bisogna poi dimenticare che le gare sono “open”, aperte anche agli amatori, che potranno così… vantarsi di essersi messi alla prova in un contesto mondiale e contro i più forti atleti élite. Le iscrizioni apriranno mercoledì 1. maggio.

© Golden Trail Series Press Office

Facciamo però un passo indietro (anzi… otto) per una veloce panoramica sulla regular season (otto prove appunto) che scatta “overseas” (fuori dall’Europa) con le due ormai imminenti prove in sequenza che aprono la stagione in Asia: con il Kobe Trail di sabato 20 aprile in Giappone (nickname: The Unexpected) e poi sabato 27 aprile in Cina con Four Sisters Mountain Trail (Over The Clouds).

© Golden Trail Series Press Office

Il circuito targato Salomon entra nel vivo un mese dopo la tappa cinese con uno degli appuntamenti classici (di più, mitici) della disciplina: quello di Zegama-Aizkorri (The Basque Fever) di domenica 26 maggio seguita - cinque settimane più tardi - dalla Marathon du Mont-Blanc (The Roller Coaster) che domenica 30 giugno fa campo base a Chamonix.

© Golden Trail Series Press Office/The Adventure Bakery

Sabato 10 agosto toccherà alla “Corsa dei cinque quattromila” (del Vallese): la superclassica Sierre Zinal (Fast And Furious) che nel 2023 ha superato con successo il “cancelletto” del mezzo secolo di vita! New entry del calendario, sabato 17 agosto sarà la volta di Tatra Sky Marathon (The Ridge Line) che chiude la stagione europea prima di una meritata pausa in vista del rush finale della regular sesason con la doppia trasferta nordamericana che inizia sabato 14 settembre con la Headlands 27K (nickname: The American Dream) nell’area di San Francisco (California) e si chiude otto giorni dopo (domenica 22) con Mammoth 26K (The California Crown). Toccherà proprio alla back-to-back nordamericana definire i rapporti di forze tra i toprunners in vista delle Trail Finals by Scenic Trail autunnali di Ascona-Locarno.

© Golden Trail Series Press Office

Ricordiamo anche che del sistema Golden Trail fanno parte ben quattordici serie nazionali e sovranazionali che - letteralmente - corrono parallele verso le finali in terra elvetica parallelamente al circuito iridato. Golden Italy Series ha preso il via sabato 20 marzo con Dolomiti Beer Trail di Pedavena (in provincia di Belluno) e proseguirà a metà giugno con Ledro Sky in Trentino, per poi fare tappa nel cuore dell’estate nella prestigiosa Dolomyths Skyrace di Canazei e culminare nella finale di Transpelmo Skyrace il primo giorno di settembre.

© Golden Trail Series Press Office/The Adventure Bakery

L’elenco degli atleti d'élite iscritti alla stagione 2024 è di livello davvero stellare. Lo standard ha raggiunto livelli record: 929 punti ITRA per gli uomini e 791,1 per le donne (media dei primi dieci atleti del ranking). L'elenco comprende atleti specializzati nel trailrunning, ma anche alcuni grandi nomi più abituati a brillare in altre discipline della corsa in natura, a partire dalla sua forma più classica: la corsa in montagna.

Ancora più interessante è la concentrazione rivelata dai punteggi dei primi 30: 912,1 punti per gli uomini e 768,4 punti per le donne, con in particolare la presenza di 22 atleti maschi con un punteggio superiore a 900. Mai visto prima!

© Golden Trail Series Press Office

In palio c'è la successione a Rémi Bonnet e Sophia Laukli nell'albo d'oro del circuito, anche se c'è da scommettere che il fuoriclasse elvetico (reduce da una brillante stagione nella Coppa del Mondo di scialpinismo) e la fortissima trailrunner staunitense (atleta di valore internazionale nello sci nordico) puntino alla ricoferma sul trono... dorato di Golden Trail World Series. Nel 2023 Sophia (Team Salomon) l'aveva spuntata sull'esperta elvetica Judith Wyder e sull'emergente rumena Madalina Florea. Da parte sua, Bonnet (lui pureTeam Salomon) aveva cavalcato con successo... la African Wave dei due keniani del team Run2gether Patrick Kipngeno e Philemon Ombogo Kiriago. Il rosso...crociato Bonnet mette addirittura nel mirino il triplete, avevano vinto il circuito anche nel 2022!

© Golden Trail Series Press Office

I migliori 30 uomini iscritti a GTWS 2024

Rémi Bonnet (CHE – Salomon / Red Bull): 955 punti

Patrick Kipngeno (KEN – Run2gether): 945 punti

Philemon Kiriago (KEN – Run2gether): 937 punti

Elhousine Elazzaoui (MAR – NNormal): 926 punti

Francesco Puppi (ITA – Nike Trail): 925 punti

Petter Engdahl (SWE – Adidas Terrex): 923 punti

Sylvain Cachard (FRA – Hoka): 923 punti

Manuel Merillas (ESP – New Balance): 922 punti

Roberto Delorenzi (CHE – Brooks): 918 punti

Robert Pkemoi (KEN – Sky Runners Kenya): 916 punti

Luca Del Pero (ITA – Scarpa): 911 punti

Frédéric Tranchand (FRA – Scott): 911 punti

Daniel Pattis (ITA – Brooks): 911 punti

Thomas Roach (UK – Lewes AC): 909 punti

Bart Przedwojewski (POL – Salomon): 908 punti

Robbie Simpson (UK – Adidas Terrex): 908 punti

Louison Coiffet (FRA – Merrell): 908 punti

Petro Mamu (ERI – On Running): 908 punti

Manuel Innerhofer (AUT – Salomon): 901 punti

Ruy Ueda (JAP – Ruy): 901 punti

Jan Margarit (ESP – Salomon): 900 punti

Daniel Osanz (ESP – Adidas Terrex): 900 punti

Andy Wacker (USA – Salomon): 898 punti

Loïc Robert (FRA – Kiprun): 897 punti

Christian Allen (USA): 896 punti

Gian Schicktanz (CHE – Brooks): 895 punti

Huohua Zhang (CHN – Salomon): 895 punti

Oscar Claesson (SWE – Salomon): 893 punti

Andrea Rota (ITA – Salomon): 892 punti

Alex Garcia (ESP – Brooks): 890 punti

© Golden Trail Series Press Office/The Adventure Bakery

Le migliori 30 donne iscritte al GTWS 2024

Judith Wyder (CHE – Hoka / Red Bull): 806 punti

Maude Mathys (CHE – Asics): 805 punti

Sophia Laukli (USA – Salomon): 801 punti

Yao Miao (CHN – Salomon): 799 punti

Allie McLaughlin (USA – Hoka): 790 punti

Dani Moreno (USA – Adidas Terrex): 783 punti

Joyce Njeru (KEN – Atletica Saluzzo): 781 punti

Grayson Murphy (USA – Saucony): 779 punti

Florea Madalina (ROM – Salomon): 776 punti

Caitlin Fielder (NZL – Salomon): 773 punti

Sara Alonso (ESP – Asics): 770 punti

Rosanna Buchauer (GER – Dynafit): 768 punti

Rachel Drake (USA – Nike Trail): 768 punti

Oihana Kortazar (ESP – Salomon): 767 punti

Theres Leboeuf (CHE – Leboeuf / Compressport): 766 punti

Daniela Oemus (GER – Nike Trail): 765 punti

Marcela Vasinova (CZE): 763 punti

Mathilde Sagnes (FRA – Merrell): 760 punti

Julia Font (ESP – Brooks): 758 punti

Sylvia Nordskar (NOR – Hoka): 757 punti

Candice Fertin (FRA – New Balance): 756 punti

Anna-Stiina Erkkilä (FIN – Asics): 755 punti

Alice Gaggi (ITA – Brooks): 753 punti

Élise Poncet (FRA – Arc’Teryx): 753 punti

Dominika Stelmach (POL – Stelmach team): 752 punti

Allison Baca (USA): 752 punti

Cecilia Basso (ITA – Brooks): 750 punti

Emkay Sullivan (USA – Craft): 750 punti

Kimber Mattox (USA – Brooks): 749 punti

Rosa Lara Feliu (ESP – Compressport): 746 punti