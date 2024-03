Chianti Ultra Trail by UTMB: Reiterer e Garcia de los Salmones a segno nella 103KM

TRAILRUNNING

Carattere sempre più internazionale e aspettative rispettate per il classico appuntamento di inizio primavera

© Lorenzo Orlandi Buona la prima per CUT Chianti Ultra Trail by UMTB. L’ingresso del prestigioso evento toscano nelle UTMB World Series è stato accompagnato da un grande successo a trecentosettanta gradi: oltre tremilaottocento gli atleti al via da Radda in Chianti, il piccolo ma suggestivo borgo che per un intero weekend è diventato davvero l’ombelico del mondo del trailrunning, con settantacinque (!) nazioni rappresentate. Ad incorniciare l’evento, il successo di Andreas Reiterer nella prova di cartello Ultra Trail Chianti Castles: 103 chilometri tra vigneti, uliveti, strade bianche e castelli nel cuore della Toscana. L’atleta azzurro si è imposto con il tempo di otto ore, 40 minuti e 33 secondi, abbassando di addirittura due ore il record fatto segnare lo scorso anno dal giapponese Junsuke Mizuno. Alle spalle del fortissimo altoatesino, sono stati i due francesi Sébastien Spehler e Paul Cornut Chauvinc a completare il podio. In gara-donne vittoria in dieci ore, 12 minuti e 29 secondi per la sempre sorridente spagnola Azara Garcia De Los Salmones Marcano, che ha fatto rientro alla base con un vantaggio di oltre un’ora sulle sue più dirette inseguitrici: la tedesca Heidi Anne Marie Schwartz e la nostra Nicoletta Gossa. Bottino pieno per la Spagna e secondo gradino del podio sia al maschile che al femminile per l’Italia nella prova nel Chianti Ultra Trail da 73 chilometri e nel Marathon Trail sulla distanza di 42 chilometri. Nella 73KM maschile il valdostano Davide Cheraz ha ceduto il passo solo ad Aleix Toda Mas ma ha preceduto il connazionale di quest’ultimo Andres Garcia Blanco nella corsa al secondo posto. Nella prova marathon femminile Camilla Magliano ha avuto la meglio sulla elvetica Theres Leboeuf, cedendo le armi solo alla spagnola Nuria Gil Clapera.

Le due gare long distance sono andate in scena nella giornata di sabato 23 marzo sotto un timido sole e con temperature… d’esercizio (fisico) ideali.

Forse scottato dalla caduta alla Transgrancanaria, Reiterer aveva raggiunto il Chianti per mettersi alla prova sulla 73KM ma ha poi scelto di lasciato ammaliare dalla sfida sulla prova-clou UTCC Ultra Trail Chianti Castles da 4000 metri di dislivello positivo, finendo per portarsi a casa una prova di grande impegno e prestigio contro alcuni dei più forti atleti élite del circuito: come lo spagnolo Pau Capell, vincitore delle World Series nel 2019, il francese Sebastien Spehler, il portoghese Miguel Arsenio e lo svizzero Jonas Russi.

Ed è stata battaglia fino all’ultimo, quando, dopo il passaggio all’ultimo ristoro di Villa San Michele, Reiterer in discesa ha ingranato le marce alte, superando il francese Sébastien Spehler, per poi staccarlo di oltre undici minuti sulla linea d’arrivo. A sigillare il podio è poi stato Paul Cornut Chauvinc mentre Capell, che ha provato a tenere botta, restando in gruppo fino a metà gara, ha dovuto accontentarsi del settimo posto finale a quarantasette minuti da Reiterer.

Vincitrice della prestigiosa Val d'Aran by UTMB 2023, Azara Garcia de Los Salmones Marcano ha dominato tra le donne. Ammonta ad oltre un’ora e venti minuti il distacco inflitto dalla top runner spagnola alla tedesca Heidi Annemarie Schwartz, che ha avuto la meglio sulla nostra Nicoletta Gossa per il gradino centrale del podio. Da rimarcare anche l’ottimo quarto posto della intramontabile valdostana Francesca Canepa.

Sventola la bandiera spagnola sul podio della 73KM CUT Chianti Ultra Trail, con il primo e terzo posto messi a segno rispettivamente da Aleix Toda Mas (primo in cinque ore, 55 minuti e 41 secondi) e Andres Garcia Blanco. In quella che è stata una battaglia fino all’ultimo chilometro, un ruolo da protagonista se lo è ritagliato il nostro Davide Cheraz (tra i favoriti alla partenza), che conquista un ottimo secondo posto a meno di un minuto (57 secondi) dal vincitore.

Tra le donne l’atleta dello Zimbabwe Emily Hagwood (sette ore, 22 minuti e 14 secondi il suo tempo finale) è salita sul gradino più alto di un podio completato in quest’ordine dalla britannica Tara Grosvenor e dalla portoghese Paula Barbosa, sopraffatta dalla commozione sul tragiardo di Radda.

L’ultima delle gare del sabato (CMT Chianti Marathon Trail, 43KM per 1650 metri D+) ha visto il britannico Robbie Simpson imporsi in due ore, 50 minuti 42 secondi sul francese Simon Paccard e sul suo connazionale Bertie Houghton. Primo degli italiani Hannes Perkmann, che ha tagliato il traguardo davanti a Cristian Minoggio. In gara-donne, Camilla Magliano cede solo alla spagnola Nuria Gil Clapera, vincitrice in tre ore, 20 minuti e 45 secondi. Terzo gradino del podio per l’elvetica Theres Leboeuf.

Spazio alle distanze più brevi di dell’evento CUT by UTMB nella giornata di domenica 24 marzo, quando i nostri sono riusciti a compiere il passo decisivo sul gradino più alto del podio. Doppia affermazione italiana infatti nel CHT Chianti Half Trail sulla distanza dei 20 chilometri grazie a Matteo Rossi (un’ora, 21 minuti e 40 secondi il tempo che vale la vittoria) e per la emergente Anna Hofer, prima donna a bloccare la fotocellula del cronometraggio in un’ora, 34 minuti e 44 secondi. Uno-due di carattere nuovamente internazionale invece nel CWR Chianti Wine Run d’ingresso da 15 chilometri, prova vinta dal francese Alvïn Alexandre in un'ora e due minuti netti e dalla moldava Irina Manic in un’ora, 17 minuti e 44 secondi.