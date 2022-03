Cento per cento trail: Andrea Macchi e Alessandra Olivi “domano” la prova ultra di Campo dei Fiori Trail  

TRAILRUNNING

Lorenzo Beltrami e Fabiola Conti campioni italiani Trail Running corto CSAIn grazie al successo nella prova da 28 chilometri dell'evento.

di

Stefano Gatti

Oltre millesettecento atleti hanno dato vita alla sesta edizione di EOLO Campo dei Fiori Trail, che nel secondo fine settimana di marzo è andato in scena con cinque prove diverse tra le sponde del lago di Varese ed il massiccio alpino di Campo dei Fiori che culmina ai 1227 metri di quota della Punta di Mezzo. Nella prova regina da 75 chilometri è stato il “local boy” Andrea Macchi a rubare la scena, mentre il lecchese Lorenzo Beltrami e la milanese Fabiola Conti si sono imposti nella 28K che assegnava il titolo tricolore trail running corto CSAIn. Particolarmemte significativa l’affermazione della biellese Agnese Valz Gen nella prova da cinquanta chilometri. Alberto Contessi

La gara regina della sesta edizione di Campo dei Fiori Trail è stata certamente la Kratos 75K con i suoi 73,4 km esatti e 4400 metri di dislivello positivo. La gara ha assegnato a tutti i partecipanti quattro punti ITRA ed è qualificante per le 100K UTMB® World Series Events, oltre ad essere prova del Grand Prix IUTA Ultra Trail 2022. L’ultrailer di casa Andrea Macchi (è tesserato per Atletica Gavirate) ha sbaragliato tutti tagliando il traguardo in otto ore, 41 minuti e 22 secondi. Alle sue spalle Roberto Alberio che da parte sua ha guadagnato una posizione rispetto all’edizione 2019. Terzo posto per Maichol Capelli (Team Gaaren Beahero ASD). Sul gradino più alto del podio femminile della Kratos 75K Alessandra Olivi (ASD Scarpe Bianche, 13esima assoluta) con un tempo di dieci ore e 13 minuti e 22 secondi, seguita da Valentina Michielli (WLF Team Sport ASD) e Chiara Boggio. A premiarli il fondatore e Presidente di EOLO Luca Spada insieme alla moglie Tiziana Ardo, AD di Kratos Sport. Oltre a fare gli onori di casa in quanto Main Sponsor della manifestazione, Spada ha corso la ITAS 28K ed ha accolto all’arrivo il vincitore della Kratos75K Macchi.

Campo dei Fiori Trail

Lorenzo Beltrami (Rock Experience/Falchi Lecco) si è aggiudicato il titolo di campione nazionale di specialità Trail Running corto per l’ente di promozione sportiva CSAIn vincendo la ITAS28K (1300 metri D+) in due ore, otto minuti e 49 secondi. Già vincitore dell’edizione 2020, Beltrami si riconferma atleta di grande caratura. Con un distacco quaranta soli secondi lo segue sulla linea d’arrivo Mattia Bertoncini (Sport Project VCO), mentre Federico Pisani (Team Attivasalute ASD) ha chiuso i conti per quanto riguarda il terzo gradino del podio.

Campo dei Fiori Trail

Il titolo femminile lo conquista invece Fabiola Conti (Runaway Milano ASD), vincendo la prova in due ore, 40 minuti e 20 secondi (14esima assoluta), con un vantaggio di otto minuti nei confronti di Susan Ostano (ASD Climb Runners). Al terzo posto Martina Gioco (Runners Valbossa-Azzate). A premiare gli atleti da podio della ITAS 28K Emilio Bellorini, Agente Generale ITAS Assicurazione presso Verbano Laghi Assicurazioni, mentre Emiliano Sessa - rappresentante dell’Ente di promozione sportiva CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) ha premiato i neocampioni Beltrami e Conti. La ITAS 28K ha assegnato 1 punto ITRA oltre ad essere qualificante per il 20K UTMB® World Series Events.

Nella Vibram 50K (49km effettivi e 3000 m di dislivello positivo) si è imposto Matteo Anselmi (Atletica Isola d'Elba) con il tempo record di cinque ore, due minuti e 59 secondi. Carlo Bonnet (Sport Project VCO) si è assicurato la piazza d’onore davanti Giuseppe Matteo Breda (Atletica Gavirate).

Campo dei Fiori Trail

Agnese Valz Gen (La Vetta Running) ha conquistato il successo nella 50K femminile, chiudendo la sua prova in cinque ore, 32 minuti e 10 secondi. Una vittoria di grande significato quella della moglie di Ivan Camurri, il runner scomparso a trentacinque anni lo scorso 26 dicembre dopo una lunga lotta contro una grave malattia. Alle spalle di Agnese (oltretutto settima assoluta!) si sono classificate Giulia Saggin (Friesian Team) e ad Anne-Catherine Rigort. A premiare i protagonisti della gara Jerome Bernard Sport (Innovation Marketing Global Director di Vibram). La gara ha assegnato 3 punti ITRA ed è qualificante per il 50K UTMB® World Series Events oltre ad essere prova del Grand Prix IUTA Ultra Trail 2022.

Campo dei Fiori Trail

Simone Bertini (Atletica Alta Valtellina) ha vinto la Elmec 38K da 2000m di dislivello positivo, tagliando il traguardo in tre ore e mezza. Alle sue spalle il pluricampione varesino Stefano Rinaldi (Runaway Milano ASD) vincitore indiscusso dell’edizione 2019 ed Alberto Garbujo (Brooks Trail Runners). Nella 38K femminile dominio di Marina Cugnetto (Atletica Saluzzo) con il tempo eccezionale di quattro ore e sette minuti che le è valso l'undicesimo posto della classifica generale ed un vantaggio di un quarto d’ora su Chiara Bertino (ASD Podistica Torino). Il podio femminile si chiude con Federica Meier De Vecchi. Per la Elmec 38K prova qualificante per il 50K UTMB® World Series Events) sono 2 i punti ITRA assegnati.

Nella nervosa Selvatica 11K da 500 metri di dislivello positivo (prova d’ingresso del sistema Campo dei Fiori) cinque atleti si sono dati battaglia fino all’ultimo metro ed a fare selezione per i tre gradini del podio è stata la discesa finale dal Forte di Orino a Gavirate. Lorenzo Riccardo si è imposto sul traguardo in 54 minuti e 30 secondi, seguito da Luca Jannuzzo e Federico Poletti. Nella classifica femminile vince Elisabetta Di Gregorio (Atletica Verbano,29esima assoluta), seguita da Maria Laura Uboldi e Laura Tondini. A premiare i vincitori David Mammano Presidente e fondatore di Selvatica, Organizer e Licensee TEDx Varese.

Campo dei Fiori Trail

Poco prima delle premiazione si è tenuta la consegna ufficiale all’Ente Parco Campo dei Fiori della raccolta benefica fatta dalla Campo dei Fiori Outdoor ASD (organizzatore della manifestazione) in collaborazione con “Selvatica”, il progetto no profit promosso dal team di TEDxVarese. L’intera raccolta verrà devoluta al Parco per la piantumazione dei versanti del massiccio del Campo dei Fiori devastati dalle calamità naturali degli ultimi anni. Gli atleti durante la fase d’iscrizione si sono mostrati molto sensibili e oltre il 70% degli iscritti ha versato un piccolo contributo che ha raggiunto, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, la cifra complessiva di 2400 euro. Alla Consegna erano presenti il Direttore del Parco Giancarlo Bernasconi, David Mammano, il Sindaco di Varese Davide Galimberti e il Sindaco di Gavirate Silvana Alberio.

Campo dei Fiori Trail

Durante il briefing pre-gara avvenuto sabato sera al Villaggio Trail di Gavirate, Fulvio Massa (tecnico della nazionale italiana di trail running, allenatore di atleti-elité e giornalista della rivista Correre), Simona Morbelli (alpinista, atleta élite e ultra trail runner del Team Salomon) e Giorgio Triacca (Direttore di Gara) hanno fatto le dovute raccomandazioni agli atleti: sia quelli presenti che quelli collegati online, affinché potessero far fronte all’arrivo della neve prevista per nel tardo pomeriggio di domenica: eventualità che non si è poi avverata, lasciando il posto ad una giornata di tempo stabile e complessivamente soleggiata, anche se all’insegna delle temperature piuttosto rigide. Molti i consigli, dall’alimentazione alla gestione dello sforzo. Tutto con l’obiettivo di fornire un supporto sempre più tecnico e professionale agli atleti in gara.

Hanno dato voce alla manifestazione Davide Biganzoli (presenza fissa di tutte le edizioni di EOLO Campo dei Fiori Trail) e la new entry di quest’anno Tania Branzanic, atleta e Ironman Announcer. Scelta fatta dagli organizzatori per dare un’impronta sempre più internazionale alla manifestazione che solo quest’anno ha portato sulla linea di partenza ben trentadue nazionalità differenti.