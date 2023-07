Cento di questi... chilometri: Nava e Paganelli brillano nella festa trail di DoppiaW ultra 

TRAILRUNNING

La quinta edizione dell'evento transfrontaliero illuminata da grandi prestazioni sui sentieri di Valtelina e Valposchiavo

© Maurizio Torri Daniele Nava e Melissa Paganelli sulla 100 chilometri ULTRA, Gregorio Aiello e Laura Ravani sulla 70KM TRAIL, Alice Testini e Maurizio Merlini sulla 30 SKY, Francesca Mottalini e Mattia Raimondi sulla 15 FUN. Queste le firme sull’albo d’oro della DoppiaW Ultra 2023 ma, al di là delle forme sulle singole distanze e nell’albo d’oro, ancora una volta gli applausi a scena aperta vanno equamente divisi con il comitato organizzatore transfrontaliero di un evento ormai non più solo sportivo che unisce Valtellina e Valposchiavo.

Festa grande a Villa di Tirano per una quinta edizione di DoppiaW Ultra da record: nelle gabbie di di partenza seicento atleti da quindici nazioni nelle prove agonistiche e un centinaio tra camminatori e ragazzini nelle due non competitive: un successo ben meritato per lo staff capeggiato da Elena Soltoggio e Christian Bellesini che oltretutto ha centrato quest’anno la non facile missione di raddoppiare i numeri registrati lo scorso anno.

Oltre alla grande passione organizzativa profusa dagli oltre duecento volontari, ad ispirare concorrenti e spettatori è stato un percorso in egual misura tecnico e spettacolare. DoppiaW Ultra infatti non è gara per tutti: propone e impone (soprattutto nelle sue prove dalla più fornita dotazione chilometrica) ) un durissimo tracciato di alta montagna che regala scorci di rara bellezza. Dopo una notte difficile sotto la pioggia a tratti battente che accompagnato le prime (di tante!) ore dell'impegno degli ultramaratoneti, una bella prima giornata di luglio ha accompagnato gli atleti sulle varie distanze.

DOPPIAW ULTRA 100 KM ULTRA

Sulla 100K (7500 metri D+) buona la quinta per il tiranese Daniele Nava. Fedelissimo della prima ora di DoppiaW Ultra il trentasettenne atleta local in forze ad Atletica Alta Valtellina è riuscito a migliorare il terzo posto 2022 con una gara tutta all’attacco. Dopo un primo chilometro in controllo, Daniele ha guadagnato la testa del plotone e non ha più lasciato il comando.

Finishing time di quindici ore, sei minuti e 55 secondi per il vincitore accompagnato sul podio in quest’ordine da Alessandro Roncato (Maddalena Sky Marathon) e Luca Picinali (GS Orezzo) che hanno accusato ritardi di quarantadue minuti e di un’ora da Nava. A nobilitare ulteriormente la prova-clou del programma, la presenza (e il quinto posto finale) dell'endurance runner trentino e di fama mondiale Marco Gubert, alle spalle del bravissimo Andrea Dell'Oro di ASD Polisportiva Rovinata.

Al femminile invece Melissa Paganelli ha tagliato il traguardo dopo una cavalcata trionfale chiusa sotto le diciannove ore di gara (diciotto, 42 minuti e 30 secondi), 15esima della classifica generale. Piuttosto corposo (superiore all’ora e mezza) il vantaggio della forte bergamasca nei confronti di Jenny Andreola e di Mahya Karbalaii (32esima e 34esima) che si sono contese fino all’ultimo il secondo gradino del podio: a separarle al traguardo poco più di cinque minuti.

DOPPIA W ULTRA 70KM TRAIL

Gara dura per veri trailer di montagna: a dirlo è il cronometro del Polifunzionale di Villa di Tirano, quartier generale dell’evento. La 70km (5000 metri D+ e diciannove ore di tempo limite per completare l’opera), con partenza dal Parco dell’Adda di Lovero (località subito a nord di Tirano) prevedeva uno spettacolare percorso a cavallo dello spartiacque alpino tra Italia e Confederazione Elvetica. A spuntarla Gregorio Aiello in nove ore, 37 minuti e 15 secondi, con un vantaggio di una dozzina di minuti nei confronti di Carlo Martinelli (indipendente come il vincitore) e Ivan Schiavetti del Team Pasturo che si sono giocati quasi in volata il secondo gradino del podio, separati al traguardo… da una dozzina di secondi.

Al femminile invece podio alto per la indipendente Laura Ravani (finishing time di dodici ore, 33 minuti e 14 secondi), 22esima del ranking. Secondo gradino per Francesca Piccinin (GSD Valdalpone De Megni, 26esima) per lei distacco appena sotto i dieci minuti dalla vincitrice) e terzo per Graziana Pè dei Runners Bergamo con il tempo finale di tredici ore, 16 minuti e 20 secondi, a chiudere la top-thirty della generale.

DOPPIA W ULTRA 30KM SKY

Maurizio Merlini è riuscito a primeggiare nella 30K da 2500 metri di dislivello positivo, bella gara anch’essa con partenza dal polmone verde di Lovero: itinerario muscolare e adrenalinico che l’aquila Pegarun ha completato in tre ore, 36 minuti e 38 secondi, precedendo al traguardo (di uN minuto esatto!) il local Christian Pizzatti di Team Resina Valtellina ASD che a sua volta l’ha spuntata per diciotto secondi su Moreno Bolis (GEFO Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi) nel rush finale per la seconda piazza.

Al femminile, la giovane Alice Testini di ASD Castelraider firma una bella e convincente vittoria da quattro ore, altrettanti minuti e 42 secondi (dodicesima assoluta), spuntandola sulle più esperte Lucia Moraschinelli (GP Talamona, 15esima) e Anna Grignaschi (ASD Podistica Torino, 17esima), al traguardo con distacchi compresi tra i sette minuti e mezzo scarsi e i quattordici abbondanti.

DOPPIA W ULTRA 15KM FUN

Non solo long distance, nel menu del weekend dell’evento a trazione integrale italo-elevetica. Prova d’ingresso del programma, con caratteristiche da mountain running (distanza e dislivello contenuti, massima corribilità), la 15K da settecento metri D+ al via da Lovero e sviluppo sul caratteristico Sentiero del Sole tiranese ha impegnato a fondo runners e camminatori.

Il local Mattia Raimondi (Gruppo Sportivo CSI Tirano) si assicura la vittoria tra gli uomini, Francesca Mottalini (quattordicesima assoluta) regala a ASD Castelraider un’altra vittoria nelle prove più corte del programma. Gli indipendenti Stefano Giugni e Carlo Scarcella hanno completato il podio uomini, Sara Pini (Gruppo Sportivo CSI Tirano, 34esima) e l’indipendente Giovanna Pusterla (42esima) quello femminile.