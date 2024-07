Brooks Stralivigno 2024: Baldaccini e Voelchel trionfano nella 21 km del "Piccolo Tibet"

TRAILRUNNING

Mezza maratona da incorniciare per i mille partecipanti in azione lungo il tracciato disegnato in uno scenario da sogno

Nell'incantevole panorama del "Piccolo Tibet", la Brooks Stralivigno 2024 ha mantenuto tutte le sue promesse, regalando ai partecipanti una giornata di mezza estate davvero da ricordare. Un meteo favorevole, reso ideale da un bel sole e da temperature miti, ha accolto gli atleti al via, rendendo l’evento ancora più godibile e spettacolare. Ottime anche l’affluenza e la partecipazione generale, per un appuntamento che, tradizionalmente, riesce ad attirare in egual misura i runner di tutta Italia, gli sportivi locali e un corposo numero di corridori stranieri. I mille presenti al via, tra gli iscritti allo storico format da 21 km e quelli che hanno animato l’apprezzatissima staffetta, gara che ha offerto l’occasione di condividere in gruppo una giornata di sport e di contatto con la natura. In particolare, molto apprezzato da parte di tutti gli atleti e le atlete, il tratto finale del percorso, impreziosito da due chilometri di sentiero: un momento di contatto con la natura incontaminata di Livigno, e uno scorcio di bellezza paesaggistica che ha lasciato il segno in tutti i partecipanti.

© Livigno NEXT

Particolarmente suggestivo anche il passaggio dei corridori in centro Paese, con le vie piene di turisti, di appassionati e di curiosi, che non hanno esitato nell’esprimere il proprio sostegno agli atleti, creando una cornice unica e coinvolgente: un vero e proprio abbraccio da parte di tutta la comunità, da sempre attenta alle dinamiche sportive promosse e sostenute dalla località. Popolazione, locale e non, che ha potuto anche approfittare della grande novità targata 2024, con l’esclusiva diretta integrale dell’evento trasmessa sui canali di My Livigno Tv: uno strumento utile a non perdersi nemmeno un istante della competizione. Gara maschile che ha visto il netto successo di, con il tempo di 01:17:53, capace di staccare di quasi due minuti il secondo classificato, il finlandese Remi Lindholm, e di quasi tre Massimiliano Zanaboni, terzo al traguardo. Nella competizione femminile, invece, podio da “giro del Mondo”, con vittoria finale per la tedesca, in 01:31:05, davanti all’italiana Ivana Iozzia e alla finlandese Mina Oravamaki, a testimonianza del carattere internazionale della competizione.

Una giornata all’insegna della partecipazione collettiva che sottolinea ancora una volta l’anima più profonda di Livigno, legata a doppio filo allo sport e ai suoi valori di condivisione, rispetto e sostenibilità. Una grande emozione condivisa, iniziata in Aquagranda, il Centro di Preparazione Olimpica tanto familiare a centinaia di campioni internazionali, proseguita poi tra le vie del centro e i sentieri più suggestivi, e conclusasi con il Felicetti Pasta Party e le premiazioni in un’affollata e festante Plaza Placheda: la fotografia perfetta per raccontare la nostra idea di competizione e di sport.