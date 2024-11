Brooks Adrenaline GTS 24: stabilità in movimento

Stabilità e movimento: al giorno d’oggi ne abbiamo tutti un “disperato” bisogno, meglio ancora se… in accordo tra di loro. Se sei un runner, puoi trovare e provare facilmente entrambe nelle nuovissime Adrenaline GTS 24 By Brooks. Stabilità in movimento è infatti il claim, la (doppia) parola d’ordine se preferite, della più recente versione di uno dei modelli di maggior successo del brand leader nei prodotti per la corsa ad alte prestazioni, ma non solo. Tecnologia e stile si compenetrano in modo molto efficace e redditizio nella carta d’identità di Adrenaline GTS 24, scarpa perfetta per un lifestyle dinamico, sempre in movimento e attento al benessere fisico, con un occhio attento a supporto e ammortizzazione, grazie alla tecnologia GuideRails (che aiuta a mantenere ginocchia e caviglie allineate nel loro naturale percorso di movimento) e alla schiuma DNA LOFT v3 a nitro-infusione, che offre una morbidezza - come si dice in questi casi - senza precedenti. Le Adrenaline GTS 24 sono insomma pensate per chi non si ferma mai: offrono un supporto costante anche nelle corse più lunghe, senza sacrificare un look fresco e contemporaneo. Che si tratti di una lunga sessione di running o di una breve corsa in città, le GTS 24 forniscono… adrenalina nelle dosi richieste allo scopo.