Bellagio tricolore: El Mazoury e Magliano campioni italiani SkyRace

Doppiata in seconda posizione la boa del GPM del Monte San Primo (massima elevazione del Triangolo Lariano a quota 1685 metri slm) dietro a Riccardo Borgialli, il finanziere trentaquattrenne Ahmed El Mazoury ha cambiato marcia nella lunga picchiata di ritorno verso Bellagio, seminando in via definitiva i suoi diretti inseguitori. Il forte mezzofondista in forza al team Pegarun ASD residente a Brivio (nella non lontana Brianza lecchese) ha tagliato in solitaria il traguardo sul lungolago di Bellagio nel tempo finale di due ore, otto minuti e 24 secondi, replicando il successo del 2021. Alla sua prima gara di skyrunning dell’intera stagione, El Mazoury si è così laureato campione italiano della specialità SkyRace. Secondo gradino del podio per il già citato Riccardo Borgialli (Sport Project VCO) con un ritardo di due minuti e 24 secondi dal vincitore e podio stesso sigillato da Lorenzo Rota Martir (GS Orobie/Team SCARPA) con il finish time di due ore, 12 minui e 25 secondi dalla “vetta” della classifica. Top five in quest’ordine per Simone Valsecchi (ASD Falchi Lecco) e per Manuel Bonardi di Atletica Pidaggia. Seconda metà della top ten per Pietro Santini, Luca Arrigoni, Eddj Nani, Maurizio Riva e Gabriele Gaggero.