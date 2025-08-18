Logo SportMediaset
Mercato

Tottenham, tutto fatto per il rinnovo di Romero

18 Ago 2025 - 17:39
© IPA

© IPA

Sembrava a un passo dall'addio, invece il matrimonio tra il Cuti Romero e il Tottenham sembra destinato a continuare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrale argentino ha firmato il rinnovo di contratto con gli Spurs. Il capitano dei londinesi avrebbe maturato la decisione già da giugno. Poi la trattativa si è allungata, anche a causa di un inserimento dell'Atletico Madrid, ma l'ex Juve e Atalanta non si è mai fatto tentare per davvero. E ora è pronto a mettere la firma su un prolungamento fino al 2029. 

