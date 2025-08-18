Pokémon incorona i suoi campioni del mondo

Dopo l'uscita di Pokémon Champions nel 2026, gli Allenatori si affronteranno in Lotte Competitive in cui i Pokémon avranno la possibilità di megaevolversi; uno dei Pokémon disponibili sarà MegaDragonite, annunciato di recente in Leggende Pokémon: Z-A.



Pokémon Champions sarà disponibile senza costo su console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch e su dispositivi mobili nel 2026. Ulteriori dettagli su una versione digitale a pagamento di Pokémon Champions per console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch saranno resi disponibili in futuro.