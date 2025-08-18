Pokémon incorona i suoi campioni del mondo

Ad Anaheim un’edizione indimenticabile: svelati PokémonXP, nuove avventure in Leggende Pokémon: Z-A, contenuti per Pokémon Champions, GCC Pokémon e tanto altro
Dopo un elettrizzante weekend ad Anaheim (California), sono stati incoronati i campioni del mondo per il 2025 dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), di Pokémon GO e di Pokémon UNITE. Durante la cerimonia di chiusura, il pubblico ha inoltre potuto assistere all’annuncio di importanti novità dal mondo Pokémon.
PokémonXP, una nuova esperienza per i fan, è in arrivo ai Campionati Mondiali Pokémon 2026 nel cuore di San Francisco
Il 28 agosto 2026 i Campionati Mondiali Pokémon si arricchiranno con PokémonXP, una nuovissima esperienza dedicata ai fan che si svolgerà in parallelo ai tornei ufficiali dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 presso il Moscone Center, nel cuore di San Francisco. Allenatori da ogni parte del mondo potranno celebrare la loro passione per i Pokémon con un ricco programma di eventi speciali e attività esclusive, pensate per offrire emozioni a ogni tipo di fan.
E c'è di più: per la prima volta, la domenica delle finali dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 vedrà i concorrenti affrontarsi nel Chase Center, un'arena spettacolare dove schiere di appassionati scopriranno chi si aggiudicherà i titoli di campioni dei Mondiali Pokémon.
I pass plurigiornalieri saranno disponibili in prevendita il 17 settembre 2025.
Svelati dettagli sul Club Lotta Z-A e non solo in Leggende Pokémon: Z-A:
In Leggende Pokémon: Z-A, gli Allenatori potranno mettersi alla prova con le lotte in link e con le Lotte Competitive del Club Lotta Z-A. Nelle lotte in link, fino a quattro giocatori si sfideranno cercando di sconfiggere il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro un tempo prestabilito, per conquistare la vetta della classifica.
Le Lotte Competitive, invece, permetteranno a un massimo di quattro Allenatori di gareggiare online da ogni parte del mondo per ottenere punti e scalare i ranghi: si parte dal rango Z, con la possibilità di salire progressivamente fino al prestigioso rango A.
I giocatori possono ottenere ricompense nel gioco al termine di una lotta o quando avanzano di rango, con ricompense aggiuntive basate sul loro rango finale al termine della stagione o dopo un determinato periodo di tempo. Le ricompense cambiano in base alla stagione, quindi è necessario partecipare attivamente per scalare le classifiche e ottenere ricompense.
I giocatori potranno anche divertirsi con le Lotte Private insieme agli amici tramite comunicazione locale o tramite Internet.
Leggende Pokémon: Z-A sarà disponibile dal 16 ottobre 2025 per console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Inoltre, è prevista l'uscita del bundle Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition.
Per i Campionati Mondiali Pokémon 2026 di San Francisco, il campionato di videogiochi passa su Pokémon Champions, con la megaevoluzione e MegaDragonite disponibili sin dal lancio.
Il prossimo anno, arriva una nuova sfida per gli Allenatori di Pokémon di tutto il mondo: i campionati di videogiochi Pokémon dei Mondiali 2026, a San Francisco, si svolgeranno in Pokémon Champions.
Dopo l'uscita di Pokémon Champions nel 2026, gli Allenatori si affronteranno in Lotte Competitive in cui i Pokémon avranno la possibilità di megaevolversi; uno dei Pokémon disponibili sarà MegaDragonite, annunciato di recente in Leggende Pokémon: Z-A.
Pokémon Champions sarà disponibile senza costo su console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch e su dispositivi mobili nel 2026. Ulteriori dettagli su una versione digitale a pagamento di Pokémon Champions per console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch saranno resi disponibili in futuro.
Eternatus debutta in Pokémon GO insieme a nuove Lotte Dynamax
Lo scorso weekend, i giocatori di Pokémon GO ad Anaheim sono stati sorpresi dall'arrivo del Pokémon di tipo Veleno e Drago Eternatus e dall'introduzione di Lotte Dynamax con protagonista il Pokémon leggendario. Entrambi faranno il loro debutto globale con l'Epilogo Max del biglietto GO, disponibile alla fine del mese durante l'evento “Cieli oscuri”.
Svelate nuove carte della serie Megaevoluzione e la nuova rarità attacco Mega per il GCC Pokémon
È stata presentata la nuovissima rarità attacco Mega nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: queste carte sfoggiano illustrazioni che comprendono i nomi degli attacchi in alfabeto katakana, un riferimento ai Pokémon-EX Megaevoluzione originali della serie XY. Tra le carte rare attacco Mega in arrivo nel GCC Pokémon ci sono Mega Charizard X-ex, Mega Gardevoir-ex e Mega Lucario-ex.
Inoltre, gli Allenatori hanno potuto ammirare Mega Dragonite (già presentato nel videogioco in arrivo Leggende Pokémon: Z-A), che sarà disponibile nel GCC Pokémon in veste di nuovo Pokémon-ex.
La megaevoluzione arriva nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket
A partire da questo autunno, le carte Pokémon-ex Megaevoluzione faranno il loro debutto nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket: tra queste sarà possibile trovare Mega Gyarados-ex, Mega Blaziken-ex e Mega Altaria-ex. I fan possono visitare Pokemon.it/GCCPocket per ulteriori informazioni.
Empoleon, Dhelmise e Vaporeon scendono in campo in Pokémon UNITE
Gli Allenatori hanno avuto un'anteprima di tre Pokémon che si uniranno a quelli giocabili in Pokémon UNITE: Empoleon, Dhelmise e Vaporeon. Empoleon sarà disponibile dal 19 settembre 2025, mentre Dhelmise e Vaporeon arriveranno prossimamente.
I campioni del mondo per il 2025
È stato un weekend ricco di incontri davvero intensi ad Anaheim (California), culminato nell'incoronazione dei campioni del mondo di Pokémon per il 2025.
Categoria Junior - Videogiochi:
1° posto: Luke Whittier [US]
2° posto: Sosuke Arinori [JP]
Categoria Senior - Videogiochi:
1° posto: Kevin Han [US]
2° posto: Sian Lee [KR]
Categoria Master - Videogiochi:
1° posto: Giovanni Cischke [US]
2° posto: James Evans [US]
Categoria Junior - Gioco di Carte Collezionabili:
1° posto: Yuya Okita [JP]
2° posto: Jose Cruz Galindo Resendiz [US]
Categoria Senior - Gioco di Carte Collezionabili:
1° posto: Fuguan Liao [CN]
2° posto: Gabriel Fernandez [BR]
Categoria Master - Gioco di Carte Collezionabili:
1° posto: Riley McKay [CA]
2° posto: Justin Newdorf [US]
Pokémon GO:
1° posto: Ved “Beelzeboy” Bamb [IN]
2° posto: Leo “P4T0M4N” Marín Torres [ES]
Pokémon UNITE:
1° posto: PERÚ UNITE [Latin America – South]
2° posto: ZETA DIVISION [Japan]
