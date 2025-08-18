Logo SportMediaset
Basket: verso Europei, Gallinari da oggi in gruppo con Azzurri

18 Ago 2025 - 17:21

Danilo Gallinari è pronto per la sua ultima estate in Nazionale. Il neo campione del Portorico (da MVP) con i Vaqueros de Bayamon, è arrivato oggi all'Acqua Acetosa di Roma e già da domani, martedì 19 agosto, sarà a disposizione dello staff tecnico. Autorizzato invece a lasciare il raduno Luca Severini. 77 presenze e 1096 punti in Nazionale (24esimo miglior marcatore di sempre), per Gallinari questo sarà il quarto Europeo dopo le edizioni del 2011, 2013 e 2015. Per lui anche i Giochi Olimpici del 2021 e il Mondiale 2019. A EuroBasket 2025 sarà vice-capitano. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco si stanno allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partire, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane).

