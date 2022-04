B&B di lusso… vista lago: Alex Baldaccini e Martina Brambilla vincono il Trofeo Adelfio  

CORSA IN MONTAGNA

Il capitano del GS Orobie e la campionessa del Team Pasturo firmano l’undicesima edizione della classica lecchese.

Ottocento metri di dislivello positivo in meno di cinque chilometri, nemmeno il tempo di riprendere il fiato nello scollinamento al Pizzo d’Erna (balcone panoramico a picco su Lecco) prima della picchiata finale in discesa - ultimo chilometro da cuore in gola - fino al traguardo del Rifugio Marchett: questo in estrema sintesi l’impegnativo - anzi, muscolare - menu apparecchiato dai Falchi di Lecco agli atleti che hanno preso parte all’undicesima edizione del Trofeo Adelfio Spreafico, classico appuntamento di corsa in montagna tornato in calendario, nella tradizionale data del 25 aprile, dopo due anni di sosta forzata. Luca De Cani - Infinity Photography

Una splendida giornata di sole ha coronato il ritorno sui sentieri del Lecchese del Trofeo Adelfio Spreafico, organizzato dai Falchi di Lecco fin dal 2010 in memoria di una persona davvero speciale per l'intero sodalizio. La gara maschile è vissuta fin da subito sul duello tra Baldaccini e Luca Del Pero, una delle punte dei Falchi stessi. La classe e l'esperienza del nazionale di corsa in montagna bergamasco hanno fatto la differenza nell'ultimo tratto più duro della salita del Sentiero della Sponda. Divorata anche la discesa finale, Baldaccini ha tagliato il traguardo al culmine della breve rampa del Rifugio Marchett ai Piani d'Erna con l'ottimo tempo di 33 minuti e 37 secondi, staccando il brianzolo Del Pero (lui pure atleta azzurro nello skyrunning) di dodici soli secondi, mentre il suo compagno di squadra di Nazionale Lorenzo Rota Martir (Team Hoka-Karpos) ha chiuso i “giochi” del podio aggiudicandosene il gradino più basso con il finish time di 34 minuti e 18 secondi.

Luca De Cani - Infinity Photography

Quarto posto finale per posto per il Falco Lorenzo Beltrami (35 minuti e 11 secondi) e top five completata dall’emergente Andrea Rota (OSA Valmadrera/Team Salomon). Tutti e cinque saranno di nuovo a confronto tra pochi giorni - domenica 1. maggio - appena al di là del ramo lecchese del Lario (una manciata di chilometri in linea d'aria), questa volta però in una prova dalle caratteristiche completamente differenti: la sedicesima edizione del Trofeo Dario&Willy a Valmadrera, prova "sky" da venticinque chilometri e duemila metri di dislivello positivo!

Tornando al Trofeo Adelfio, la top ten della prova da cinque chilometri e 250 metri per 790 metri di dislivello positivo (e 120 negativo) è stata completata da Alessandro Crippa (Atletica Alta Valtellina), Giovanni Dedivitiis (Team Pasturo), Danilo Brambilla (Falchi Lecco), Andrea Acquistapace (Team KV Lagunc) e Manuel Zani (GS Orobie).

Luca De Cani - Infinity Photography

Se la prova maschile ha visto i tre atleti del podio racchiusi in meno di un minuto, tra le donne Martina Brambilla (Team Pasturo) ha prevalso in modo netto, chiudendo la sua prova vincente con il tempo di 42 minuti e 36 secondi (40esima della classifica generale). Per la sorella del "Falco" Danilo si è trattato della seconda affermazione nel Trofeo Adelfio dopo quella del 2019 nell'edizione del decennale, l'ultima prima della doppia cancellazione causata dall'emergenza sanitaria. Ne approfittiamo per ricordare che tra gli uomini tre anni fa si era imposto l'altro "Falco" Paolo Bonanomi. Alle spalle della vincitrice (con un distacco di due minuti e sette secondi) si è classificata Laura Basile (GEFO K-Team) mentre sul terzo gradino del podio è salita Barbara Sangalli (AS Premana), terza al traguardo in 47 minuti ed un secondo. Cristina Sonzogni (Elle Erre) e Marta Rusconi (Falchi Lecco) hanno completato la top five.

Luca De Cani - Infinity Photography

Preceduti dalla... concorrenza nelle prove individuali, i Falchi di Lecco si sono presi la rivincita nella classifica per società - stilata sommando i tempi dei primi tre atleti di ciascun gruppo sportivi - grazie al secondo posto di Del Pero, al quarto di Beltrami ed all'ottavo di Brambilla. Tempo totale per i Falchi: un’ora, 46 minuti e 12 secondi. Secondo posto per GS Orobie (Baldaccini, Zani, Balzi) a quattro minuti e 21 secondi e terzo per Team Pasturo (Dedivitiis, Ticozzelli, Brambilla) a undici minuti e 56 secondi. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la buona riuscita della manifestazione sia dal punto di vista organizzativo sia sotto l'aspetto agonistico, con atleti di livello al via (diversi gli azzurri) e soprattutto tanti amici che non hanno voluto mancare al ritorno del classico appuntamento della Festa della Liberazione ai Piani d'Erna.

Luca De Cani - Infinity Photography

Dopo le premiazioni dei vincitori la giornata è proseguita con l’immancabile “terzo tempo” in stile Falchi, a base di allegria e voglia di fare festa insieme ricordando un amico. Meritano una menzione particolare i gestori del Rifugio Marchett e tutto lo staff per la disponibilità e la collaborazione anche nei giorni che hanno preceduto la gara. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Morganti ed a Kapriol, a DF Sport Specialist ed a Pharmalife per il grande supporto per quanto riguarda premi e pacchi gara. Riconoscenza che si estende a tutti gli altri sostenitori, agli amici dell’APE Lecco, al GIMS (Gruppo di Impegno Missionario di San Giovanni), alla Croce Rossa, al Soccorso Alpino, ai Cronometristi Lecchesi e naturalmente a tutti i volontari che hanno dato un contributo fondamentale per la buona riuscita della manifestazione. L’appuntamento è per la dodicesima edizione del Trofeo Adelfio del 25 aprile 2023.