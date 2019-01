Atletica e giornata della memoria: la vita incredibile di Shaul Ladany

26/01/2019

Il New York Times lo definì “An ultimate survivor”, il più grande sopravvissuto. Shaul Ladany, in effetti, “sopravvissuto” lo è stato due volte. Nato a Belgrado, il 2 aprile 1936, in una famiglia di ebrei di origine ungherese, Ladany, da bambino, finisce internato nel campo di concentramento di Bergen Belsen. Dopo la seconda guerra mondiale, il 20 dicembre 1948 riesce a sbarcare ad Haifa e da quel momento vive in Israele, dove diventa un professore universitario di ingegneria e un atleta di alto livello nella marcia. Più volte è costretto a sospendere lavoro e sport per indossare di nuovo la divisa da ufficiale di artiglieria: lo fa per la “Guerra dei sei giorni” (1967) e di nuovo per quella di Yom Kippur (1973).