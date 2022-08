Atleta, fotoreporter, social manager, Martina Valmassoi regina del Bianco: "Se non soffri non vinci"

L'INTERVISTA

L'atleta bellunese dopo il trionfo alla TDS: "Sui sentieri tecnici do il meglio di me"

© utmb press Una stagione iniziata pedalando lungo tutta l'Italia e proseguita poi con i successi sulle montagne di casa sua, le Dolomiti, e sulle Orobie poi. Da ultimo, settimana scorsa, l'impresa più grande di una carriera che promette ancora tanto altro. Ma la vittoria alla TDS - la prova più tecnica tra quelle dell'UTMB - resterà per sempre nella testa di Martina Valmassoi, atleta bellunese di 33 anni che tra una corsa e l'altra lavora anche come fotografa e social manager per Salomon. E proprio a queste occupazioni si prepara ora a tornare dopo il trionfo sul Bianco: "Non mi aspettavo sinceramente tutti questi successi -ci ha raccontato Martina. "E' stata una stagione iniziata con la bici, col Giro d'Italia in solitaria, poi mi sono misurata con distanze in crescendo, allungando pian piano il chilometraggio. Lo stato di forma era ottimo, ho raccolto molto e sono estremamente soddisfatta. Detto questo, in gara ho avuto una giornata straordinaria, al di là di quanto fossi e mi sentissi preparata".

"Gare come queste - ha proseguito - ti portano allo strenuo delle forze, non ho risparmiato niente di ciò che avevo e alla fine andavo veramente piano, avevo però un bel vantaggio sulla seconda. Il problema è che in prove così non sei mai sicuro di quanto puoi ancora fare, all'arrivo non avevo più niente da dare. Certo, nella tua mente ti immagini un arrivo con uno sprint tra ali di folla, io lì ho pensato solo a tagliare il traguardo. Non ne avevo più! Un misto di gioia e dolore, non riuscivo neanche a piangere. Ho dato il 300 percento". Motivi per essere ancor più soddisfatta di se stessa: "E' la vittoria più bella, anche perchè ci passa tanto tra la consapevolezza di potercela fare e farlo. Certo, l'UTMB èla prova più prestigiosa, ma la TDS mi piace come terreno, è molto più tecnica, molto meno corribile ma più adatta alla mie caratteristiche. Sicuramente molto più impegnativa a livello tecnico". E adesso? Quali nuovi obiettivi? "Ora riposo, poi vediamo. C'è il lavoro come fotagrafa e social manager che mi aspetta".