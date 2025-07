Volley: Modena dà vita al proprio settore femminile

Dopo le polemiche delle scorse settimane per l'utilizzo del PalaPanini, Modena Volley annuncia a sorpresa "la nascita di un progetto importante e strategico per la storia di Modena Volley: dal prossimo campionato la società militerà nella serie B2 femminile, avendo infatti acquisito da BSC Volley Sassuolo il titolo di Serie B2 femminile. La scelta di intraprendere questo percorso avrà importanti risvolti sotto svariati profili: sportivi, commerciali e anche istituzionali. La Direzione sportiva, in continuità con la stagione passata, sarà affidata a Carmelo Borruto che sta lavorando già da tempo per allestire un organico competitivo".