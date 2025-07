Sinner, annullato l'allenamento in programma alle 17

Jannik Sinner ha cancellato l'allenamento previsto per le 17. Dopo il problema al gomito subito nella gara di ieri con Dimitrov, questa mattina Sinner ha effettuato una risonanza magnetica per capire l'entità del problema e ha deciso di annullare l'allenamento in programma alle 17 (ore 16 inglesi) previsto sul campo di Aorangi Park. Una scelta del tutto precauzionale, saranno decisive le prossime ore per capire in quali condizioni sarà Sinner domani, quando sulla sua strada ci sarà Ben Shelton.