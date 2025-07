Settimana del Cervino: natura, sport, ambiente e musica ai piedi della Gran Becca

A metà luglio torna la Settimana del Cervino, sette giorni di eventi e incontri per celebrare il Cervino, la montagna simbolo di tutte le montagne nel mondo. Appuntamento ormai ricorrente dell’estate valdostana e capace di coinvolgere personaggi, artisti, sportivi di oggi e di ieri, la "Settimana" è in programma da lunedì 14 a domenica 20 luglio. Anche quest’anno saranno moltissimi gli ospiti che si racconteranno dal doppio palco del Centro Congressi e della Piazza della Chiesa (Piazzetta delle Guide) di Valtournenche: un viaggio attraverso storie, avventure e musica che si concluderà con il concerto di Irene Grandi (sabato 19 luglio, ore 18.30) che festeggia i suoi trent'anni in tour e lo spettacolo teatrale di Sabrina Guzzanti.