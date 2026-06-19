ASICS La Thuile Trail si fa in quattro per la festa dei dieci anni

ASICS La Thuile Trail taglia il traguardo della sua decima edizione con numeri da record: sabato 25 luglio, nel cuore dell'estate, il Vallone di La Thuile - tra il massiccio del Rutor e quello del Monte Bianco - sarà pacificamente invaso da più mille trailrunners, provenienti da una quarantina di nazioni. Accanto alle tre distanze classiche - Trail 25km (1500 metri D+), Maratona 43km (2500 metri D+) e Ultra 70km (4000 metri D+) - proprio per festeggiare il decimo anniversario di LTT, nel programma è stata inserita uno Short Trail da dieci chilometri e 650 metri di dislivello positivo (disponibile sia in versione competitiva che non competitiva) pensata anche per chi si affaccia alla corsa sui sentieri. L'intenzione di Full Gas ASD è quella di confermarla poi nella locandina anche nelle prossime edizioni. Alla metà di giugno le iscrizioni avevano toccato quota novecento (il totale del 2025) da trentotto nazioni diverse contro le trentasei dello scorso anno. L'evento si avvicina al tutto esaurito: il sold out è fissato a millecento pettorali. A prendersi cura dei concorrenti sarà - oltre allo staff del team organizzatore - un esercito pacifico da centoventi volontari, a testimonianza del coinvolgimento attivo della comunità di La Thuile.