ASICS La Thuile Trail si fa in quattro per la festa dei dieci anni
Alle tre prove classiche l'evento valdostano sostenuto dal brand giapponese aggiunge una dieci chilometri d'ingressodi Stefano Gatti
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ASICS diventa Title Sponsor di La Thuile Trail, l'evento di trailrunning in programma sabato 25 luglio che raggiunge quest'anno la doppia cifra, celebrando la sua decima edizione. La partnership tra ASICS e La Thuile fa un ulteriore salto di qualità, segnando una nuova fase nella collaborazione tra il brand giapponese e uno degli eventi più interessanti del panorama della corsa sui sentieri del panorama nazionale. La nuova denominazione riflette il rafforzamento della collaborazione tra ASICS e Full Gas ASD, società organizzatrice della manifestazione, confermando il ruolo sempre più centrale che il trailrunning e la corsa in montagna ricoprono nella strategia del brand a livello italiano ed europeo.
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Il trailrunning rappresenta infatti una delle categorie più dinamiche per ASICS, protagonista di un importante percorso di crescita e innovazione. Un impegno recentemente confermato anche dal lancio di ASICS Basecamp, il nuovo hub europeo ai piedi del Monte Bianco, pensato per supportare atleti, community e partners attraverso attività, servizi ed esperienze che valorizzano il legame tra performance, natura e benessere. Una scelta che si inserisce perfettamente nella visione di crescita del brand e che rispecchia i valori che guidano l'azienda da oltre settant'anni, riassunti nell'acronimo Anima Sana in Corpore Sano (Sound Mind, Sound Body). Un altro importante caposaldo nella cultura di ASICS è la parola Kaizen, che in giapponese significa ricerca del miglioramento continuo e si riflette nello sviluppo costante di calzature, abbigliamento e accessori, pensati per accompagnare gli sportivi nel loro percorso di benessere fisico e mentale.
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ASICS La Thuile Trail taglia il traguardo della sua decima edizione con numeri da record: sabato 25 luglio, nel cuore dell'estate, il Vallone di La Thuile - tra il massiccio del Rutor e quello del Monte Bianco - sarà pacificamente invaso da più mille trailrunners, provenienti da una quarantina di nazioni. Accanto alle tre distanze classiche - Trail 25km (1500 metri D+), Maratona 43km (2500 metri D+) e Ultra 70km (4000 metri D+) - proprio per festeggiare il decimo anniversario di LTT, nel programma è stata inserita uno Short Trail da dieci chilometri e 650 metri di dislivello positivo (disponibile sia in versione competitiva che non competitiva) pensata anche per chi si affaccia alla corsa sui sentieri. L'intenzione di Full Gas ASD è quella di confermarla poi nella locandina anche nelle prossime edizioni. Alla metà di giugno le iscrizioni avevano toccato quota novecento (il totale del 2025) da trentotto nazioni diverse contro le trentasei dello scorso anno. L'evento si avvicina al tutto esaurito: il sold out è fissato a millecento pettorali. A prendersi cura dei concorrenti sarà - oltre allo staff del team organizzatore - un esercito pacifico da centoventi volontari, a testimonianza del coinvolgimento attivo della comunità di La Thuile.
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La Thuile rappresenta il contesto ideale per raccontare la visione outdoor di ASICS, che valorizza la performance ma va anche oltre, puntando sulla connessione con l’ambiente e sulla crescita individuale degli atleti. L'edizione 2026 di ASICS La Thuile Trail sarà inoltre l'occasione per presentare al pubblico l'intero ecosistema trail del marchio, attraverso una proposta premium che comprende calzature, abbigliamento tecnico e accessori progettati per accompagnare gli atleti in ogni condizione e su ogni terreno. Tra i protagonisti saranno presenti i modelli più evoluti della gamma trailrunning ASICS (Trabuco 14 e Trabuco Max 5) e la collezione FUJITRAIL, sviluppata per offrire protezione, comfort e libertà di movimento sui sentieri. Accanto all'abbigliamento tecnico, spazio anche all'equipment, con prodotti come il Fujitrail Vest e la Fujitrail Belt, pensati per accompagnare gli atleti nelle uscite outdoor di vario tipo, soprattutto nelle competizioni di lunga distanza.
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ASICS Trail Camp: il punto d'incontro della community trail
Nel village dell'evento valdostano prenderà vita l'ASICS Trail Camp, uno spazio esperienziale concepito per accogliere runners, appassionati e visitatori. Un ambiente che riflette l'identità del brand e la sua connessione con il mondo outdoor, dove sarà possibile scoprire le ultime novità della collezione trail, incontrare il team ASICS, ricevere consigli tecnici sui prodotti e condividere esperienze con la community. Dalle prime settimane di luglio inoltre nella sala espositiva sopra l'ufficio del turismo a La Thuile verrà allestita una piccola mostra per raccontare tramite foto, testi e vari cimeli, i primi dieci anni di storia e l'evoluzione di La Thuile Trail.
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Elena Bosticardo - Head of Marketing di ASICS Italia
"Diventare Title Sponsor di La Thuile Trail rappresenta per noi un'evoluzione naturale di una collaborazione di successo e costruita su valori condivisi. Il trailrunning è oggi una delle aree strategiche di sviluppo per ASICS e crediamo fortemente nel suo potenziale come disciplina sportiva rivolta a chi sfida se stesso e punta alla performance, tanto quanto a chi ricerca principalmente benessere e connessione con la natura. Con ASICS La Thuile Trail vogliamo offrire agli atleti un'esperienza autentica, mettendo a disposizione le nostre innovazioni di prodotto e contribuendo alla crescita di un evento importante giunto alla sua decima edizione”.
Gianluca de Cristofaro - Responsabile dell’Organizzazione ASICS La Thuile Trail
"Vedere ASICS fare questo ulteriore passo, scegliendo di diventare il nostro Title Sponsor, è per noi un riconoscimento straordinario. Significa che quello che abbiamo costruito in dieci anni - un evento autentico, capace di attrarre atleti da tutto il mondo mantenendo l'anima di una gara di montagna - ha un valore che va oltre i nostri confini. Avere al nostro fianco un partner con la nostra stessa visione e un expertise ineguagliabile ci permette di alzare ulteriormente il livello dell'esperienza che offriamo agli atleti, e ci dà la spinta giusta per continuare a crescere e ad osare."
© Martina Musarra