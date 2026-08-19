Il Tottenham tenta il doppio colpo dal City: si avvicinano Savinho e Marmoush

Tottenham scatenato sul mercato: il club londinese avrebbe messo nel mirino Savinho e Marmoush del Manchester City. Secondo The Athletic, nelle scorse ore ci sarebbero stati dei considerevoli passi avanti per la buona riuscita della trattativa: l'esterno brasiliano, infatti, è ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, mentre Marmoush è considerato da inizio estate uno dei primi nomi in uscita in casa Manchester City. Sviluppi importanti sono attesi già dalla giornata di giovedì.

Savinho e Marmoush andrebbero a completare un mercato di altissimo livello per il Tottenham, che in questa sessione ha già speso 229,5 milioni di sterline per Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke.