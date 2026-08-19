Fifa, l'ungherese Csany ritira sostegno a Infantino: "Perso la fiducia"

Il presidente della Federcalcio ungherese e vicepresidente della Fifa (uno degli otto totali) Sandor Csanyi ha annunciato in una lettera la volontà di ritirare il proprio sostegno al presidente dell'organo di governo del calcio mondiale, Gianni Infantino, da mesi al centro di una bufera per il progetto, poi abbandonato, di vendere quote del campionato iridato a investitori privati. "Ho perso la fiducia precedentemente riposta" nel n.1 Fifa, scrive Csanyi nel documento indirizzato a Infantino, "a causa di decisioni che servono interessi politici piuttosto che quelli del calcio". "La goccia che ha fatto traboccare il vaso - scrive il vicepresidente - è stato il licenziamento inaspettato di Kevin Lamour", direttore operativo della Federcalcio mondiale.