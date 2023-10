Arrigoni e Boroni vincono il TGS Extreme, Sprint vincente per Beltrami e Germozzi 

TRAILRUNNING

Nel menu dell'evento lecchese anche una bella prova riservata ai portatori di disabilità

© Guendalina Sibona Attesa, tensione, sole, caldo, fatica e festa! Sono le parole chiave ed al tempo stesso il percorso virtuoso affrontato l'ultimo giorno di settembre dai quattrocento atleti protagonisti delle tre prove in programma nella sesta edizione di TGS Trail Grigne Sud, ormai un imperdibile appuntamento d'inizio autunno (ma spesso, come quest'anno di fine estate... che ha per campo base il paese di Mandello del Lario, pochi chilometri a nord di Lecco e (come la denominazione dell'evento suggerisce) ha per teatro d'operazioni i “Sentieri dei Camosci" (sottotitolo di TGS, a sugerire invece la portata dell'impegno) lungo il versante del gruppo montuoso delle Grigne che si affaccia sul ramo lecchese appunto del Lario. Due le prove gare agonistiche: il TGS Extreme da 42 chilometri e 3700 metri di dislivello positivo con 140 atleti al via e poi il TGS Sprint da 22 chilometri per 1800 metri D+ con 250 partecipanti: metà distanza, più intensità, stessa fatica ma anche soddisfazione! Firme d'autore su entrambe le distanze, sia tra gli uomini che tra le donne. A completare la scaletta dell'evento - all'insegna dell'inclusione e della spensieretezza - l'apprezzato TGS Intrepid riservato agli atleti con disabilità: applausi per loro e anche per un comitato organizzatore tra i priù preparati, competenti e appunto meritoriamente inclusivi.

© Guendalina Sibona

Una giornata di sole e cielo terso ha fatto da cornice a una prova impegnativa e appagante, come hanno confermato i finisher di TGS una volta raggiunto il traguardo. Per alcuni di loro il TGS è ormai una data irrinunciabile, altri sono alla loro prima partecipazione. Ventisei gli atleti stranieri al via, in rappresentanza di dieci diverse nazionalità diverse: quello che arriva da più lontano è Ron di Singapore! I centoventi volontari TGS che presidiano i ristori e alcuni punti del tracciato si prodigano con sorrisi e gran tifo. Sempre pronti a offrire una parola, un incitamento e anche… una costina e un bicchiere di prosecco!

© Guendalina Sibona

I tempi dei primi in classifica confermano un alto livello degli atleti. Nella prova clou, tra gli uomini è BG power con la vittoria dell’azzurro Luca Arrigoni (Team Pegarun) che taglia il traguardo cinque ore, 25 minuti e 28 secondi dopo il via, precedendo di oltre mezz’ora (trentotto minuti e quattro secondi) il conterraneo Luca Carrara di Skyrunning Adventure/Team Salomon. Sul terzo gradino del podio Denny Pungitore (Team Compex) che fa rientro alla base quasi un’ora (56 minuti e 21 secondi) dopo il vincitore.

© Guendalina Sibona

In gara-donne è Silvia Boroni (Team Gaaren#BEaHERO) a fare la differenza sulle sue avversarie, raggiungendo la linea d’arrivo in sette ore, 37 minuti e 52 secondi, piazzandosi diciottesima della classifica generale. Maria Poletti di OSA Valmadrera blocca la fotocellula del cronometraggio dodici minuti e 26 secondi dopo per il secondo posto (ventunesima assoluta), a chiudere i giochi del podio - solo due minuti e 28 secondi dopo - è la sua compagna di squadra Patrizia Rusconi (ventiquattresima).

© Alberto Locatelli

Dalla distanza della maratona a quella della mezza: il top runner lecchese Lorenzo Beltrami (Sky Lario Runners RockExperience/Team SCARPA) firma sulla distanza “breve” di TGS Sprint l’ennesima vittoria di una straordinaria stagione con il tempo finale di due ore, 14 minuti e 31 secondi, precedendo di cinque minuti e 57 secondi l’altro campione local Andrea Rota (OSA Valmadrera/Team Salomon), con Matteo Pandiani di GS Orobie/Brooks Trail Runners bravo a chiudere terzo a undici minuti e 21 secondi dal vincitore.

© Guendalina Sibona

Tra le donne Cristina Germozzi porta a due la quota di vittorie di giornata della corazzata Pegarun, spuntandola in tre ore, 10 minuti e 33 secondi (trentatreesima assoluta) su Martina Parenti di ASD Falchi Lecco (staccata di sette minuti e 45 secondi) che a sua volta ha per tre minuti e sette secondi la meglio su Sabrina Amato di GEFO KTEAM nella volata per il secondo gradino del podio.

© Guendalina Sibona

A completare la proposta è il TGS Intrepid, riservata ai ragazzi con disabilità che corrono in coppia con un accompagnatore. Sempre raggianti ed entusiasti, ma anche molto concentrati. È il campione in carica Francesco Salerno a riconfermarsi tale, giungendo al traguardo per primo dopo sei chilometri e 400 metri di salita.

© Alberto Locatelli

Non sono stati solo i primi classificati ad essere acclamati al traguardo. Gli ultimi concorrenti vengono accolti e premiati a Mandello in un clima di grande festa. Dopo il traguardo, dalla peformance sportiva il focus si è - meritatamente - spostato sul tradizionale pasta party, sul settore del villaggio-gara dedicato ai massaggi, sulla freschissima birra del birrificio Dulac, ad accompagnare la condivisione della propria avventura sul versante più assolato delle Grigne. Poi non resta che raccogliere le proprie cose e fare ritorno a casa, dopo un ultimo sguardo al teatro delle proprie fatiche di giornata, con vista… sulla settima edizione!