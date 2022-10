Appuntamento al buio... ma non troppo! Brooks lancia la collezione Run Visible

RUNNING

Correre al buio in ogni stagione diventa più sicuro con la nuovissima linea ad alta visibilità del brand stataunitense

© Broks Running Lo spiritato John Belushi di "The Blues Brothers" avrebbe esclamato “Ho visto la luce!”, Stanley Kubrick avrebbe rispolverato la Luccicanza (“Shining”). Molto ma molto più modestamente, noi puntiamo su fluorescenza e visibilità, parole-chiave di Run Visible, la collezione di running gear 2022-2023 “by night” che il brand di Seattle ha illustrato (e dato modo di mettere subito alla prova) a stampa specializzata e addetti ai lavori a Milano, con qualche ora di anticipo sul lancio ufficiale.

Siete amanti della corsa al buio o la praticate per necessità? Niente paura (del traffico e delle condizioni “by night”)! Ci pensa Brooks! Estate oppure inverno, non fa differenza. O meglio, la differenza la fanno la nuova linea di abbigliamento Run Visible e le calzature “interessate” dalla tecnologia ad alta visibilità che sta alla base dell’intero concetto. Non è insomma solo ed unicamente questione di temperature e di tempo a disposizione. Run Visible per essere molto più facilmente visibile (e da molto più lontano) se le vostre inclinazioni personali e gli impegni quotidiani vi portano in strada alle prime luce dell’alba o al rientro dal lavoro. Run Visible anche nella bella stagione, quando stringere i lacci alle scarpe al mattino preso oppure alla sera tardi vi permette di evitare le ore più calde del giorno. Non solo: nemmeno la "combo" pioggia-buio potrà più mettervi ansia. Fatta salva l’attenzione a ciò che vi circonda, la nuova collezione griffata Brooks è infatti cento per cento “safe”. La riprova l’abbiamo ricevuta (anzi, l’abbiamo sperimentata) direttamente, sul campo.

L’appuntamento è per l’ora dell’aperitivo al Superstudio Più di Milano. Dopo una breve introduzione sul tema ed un altrettanto agile briefing, ci tuffiamo nel running test&game che ci attende. Perché il marchio di fabbrica degli eventi targati Brooks e ciò che li rende speciali è il mix tra momenti corporate ed istituzionali e quelli “attivi” e di experience che già conosciamo.

Il menu di oggi, la sfida che abbiamo davanti, è una sorta di caccia al tesoro - nell’arco di un’oretta di tempo-limite e divisi per squadre parecchio… assortite - ci porta ad imperversare nel... quadrante sud-ovest della metropoli tra il MUDEC (Museo delle Culture), l’area verde del Parco Don Luigi Giussani (ex Parco Solari), le suggestioni della Darsena attraversata dal caratteristico ponte Alexander Langer e l'indaffarato viavai da ora di punta della stazione FS di Porta Genoa. Tornando alle citazioni cinematografiche iniziali, viene da dire che... abbiamo scambiato la luccicanza kubrickiana con la fluorescenza Run Visibile e che soprattutto... siamo in missione per conto di Brooks! Per dirla con l'indimenticabile John Belushi e con il suo degno compagno si scorribande Dan Aykroyd.

Non potrebbe esserci conteso più azzeccato per un test materiali di questo genere: pioggia fitta, oscurità da autunno ancora giovane ma già "cattivo", le luci della città e quelle del traffico, il fondo stradale viscido e composito (asfalto, selciato, ghiaia, porfido, rotaie...). Rimediamo sicuramente qualche imprecazione da dietro il volante, qualche mezza inchiodata isterica ma da parte nostra facciamo tutto come si deve, “timbrando” tutti i passaggi pedonali, i semafori rossi e le precedenze del caso. Non si sgarra, non si scherza con la sicurezza altrui e la propria. Tanto che rientriamo tutti alla base senza un graffio: magari un po’ arruffati ma di nuovi asciutti nel giro di pochi minuti. Run Visible Collection promossa sul campo (anzi, on the road) ed a pieni voti.

Non ci resta che incorniciare la missione, prendendo posto e prendendo nota di tutto quello che ci raccontano Helen Spalton, Apparel Merchandising Manager EMEA (Europe-Middle East-Africa) e il nostro amico Tobias Gramajo, Tech Rep Manager&Footwear Champion di Brooks Italia.

Niente più limiti alla propria corsa a tutte le ore del giorno e della notte con Run Visible, la nuova linea di abbigliamento, calzature e accessori per il running di Brooks, pensata per correre in totale sicurezza anche in condizioni di scarsa luminosità. Del resto, la stragrande maggioranza dei runners (il 57%, in pratica sei su dieci) corre o alla mattina presto o alla sera, ed ha quindi bisogno di un abbigliamento adatto. La nuova linea Run Visible assicura infatti una luminosità spaziale, in tutte le ore del giorno. È specificamente progettata per permettere ai runners di essere riconosciuti anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alle caratteristiche innovative del design di Brooks. Gli inserti catarifrangenti 3M Carbon Black applicati in punti strategici del movimento, la fluorescenza ed i colori ad alto contrasto come il giallo Nightlife (uno dei colori più facili da vedere in condizioni di scarsa visibilità) permettono al runner di essere visto anche al buio da un veicolo ad oltre 180 metri di distanza.

La collezione Run Visible include capi versatili, adatti alle temperature più miti (maglie a manica corta e pantaloncini) e quelli più adatti a climi più freddi, come maglie a manica lunga, tights, giacche e gilet, pensati anche per proteggere da vento e pioggia. Completano la collezione le scarpe Ghost 14, Glycerin 20 e Glycerin GTS 20, che daranno un tocco di colore fluorescente e rifrangente in più.

“Abbiamo capito quanto sia importante enfatizzare le aree di movimento dei runners per far sì che vengano riconosciuti come tali. Ogni capo è stato appositamente studiato nei minimi dettagli per assicurare la massima performance nell’allenamento. Gli inserti catarifrangenti 3M™ Scotchlite™ Carbon Black Stretch sono collocati nelle zone di moto chiave come caviglie, ginocchia, anche, gomiti e spalle così da sfruttare al massimo la direzione della luce, garantendo massima visibilità e sicurezza”. (Helen Spalton, Apparel Merchandising Manager EMEA)

Corsa al buio secondo i runners/Fatti e cifre

Più tempo per correre e meno preoccupazioni se si indossa l’abbigliamento giusto. È quello che emerge da una ricerca condotta da Brooks su oltre tremila runners di sette Paesi europei. Apparentemente solo il 5% corre regolarmente al buio, ma a questo gruppo si aggiungono quelli che corrono nelle ore meno luminose non regolarmente (29%) e quelli che corrono alla mattina preso o alla sera ma solo con accorgimenti (luci, catarifrangenti) che li facciano sentire più sicuri. In generale, ben il 74% evidenzia che sarebbe pronto a correre più spesso al buio se disponesse con un abbigliamento adatto, che gli consenta di essere più visibile da parte degli automobilisti. Tra i motivi per cui si rinuncia a correre, il timore per la propria incolumità (56%), non essere sufficientemente visibili (34%) o che sia troppo presto o troppo tardi per correre (25%). Tra i motivi per cui si ama correre di mattina presto o di sera vi sono il fatto che le strade sono più tranquille (44%), perché è l'unico momento libero (39%) e perché è più rilassante (32%).