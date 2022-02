Aosta-Becca di Nona, evoluzione continua: esordio nel calendario di La Sportiva Mountain Running Cup

SKYRUNNING

La classica prova valdostana only-up sarà il clou di un'intera settimana di eventi sportivi, enogastronomici, di promozione del territorio e solidarietà.

di

Stefano Gatti

Culminerà nell’ambitissimo weekend centrale di luglio la ventesima edizione di Aosta-Becca di Nona: un evento in grande stile, nato nel 2002 e poi in un certo senso… rinato sei anni fa con una nuova formula e che fa quest’anno un ulteriore salto di qualità entrando a far parte del calendario di La Sportiva Mountain Running Cup, circuito composto da cinque delle migliori skyraces del panorama nazionale e non solo. Si tratterà di una special edition, con una scaletta che - nell’arco di una intera settimana, dal 10 al 17 luglio, appunto - alternerà alle gare momenti culturali ed enogastronomici, di promozione del territorio e di solidarietà. Roberto Roux

Base operativa della di Aosta-Becca di Nona tornerà ad essere il Campo Sportivo di località Plan Félinaz nel Comune di Charvensod, dove sarà allestito il “Becca Village” e dove avranno luogo la consegna dei pettorali e il briefing del sabato per gli atleti, nonché il pranzo, le premiazioni e la festa finale della domenica. Qui si svolgeranno anche gli eventi collaterali: la BeccaPink, corsa-camminata non competitiva al femminile di soli cinque chilometri e con finalità sociale ( in programma nella serata di venerdì 15 luglio) con partenza dal campo di atletica di Aosta. E poi la BeccaKids, una mini gara ad anello dedicata ai campioncini di domani che si svolgerà nella mattinata di sabato 16 luglio.

Domenica 17 luglio sarà la giornata clou con le due gare più impegnative: la Aosta–Becca di Nona da 13 chilometri e 2500 metri di dislivello positivo e la Aosta-Comboé (9 chilometri, 1500 metri D+). A completare il… menu, la camminata enogastronomica non competitiva La Montée des Gourmands da 1500 metri D+ che permette (e promette!) di unire sport, natura, buon cibo, festa ed allegria in una formula innovativa, all’insegna di conoscenza e promozione del territorio.

Il presidente di ASD Becca di Nona 3142 André Comé esprime un cauto ottimismo:

“Per luglio si prevede una situazione sanitaria tornata alla quasi normalità. Questo ci consente di poter pensare ad un’edizione 2022 nella quale celebrare al meglio i vent’anni dalla nascita della “Becca di Nona Skyrace”, la prima gara che ha unito Aosta con la sua montagna simbolo. Abbiamo dunque in programma una settimana di appuntamenti sportivi, culturali ed enogastronomici con l’intento di poter ritrovare quello spirito di aggregazione che abbiamo messo un po’ da parte negli ultimi due anni. Un evento nel quale lo sport, l’ambiente e la socialità permettono di promuovere le eccellenze del territorio".

Aosta-Becca di Nona è quest'anno la tappa centrale (nonché l'unica new entry) di La Sportiva Mountin Running Cup, il circuito “sky” a… trazione trentina che prevede però una puntata nelle Alpi Centrali (la prova d’esordio a Morbegno in Valtellina) ed una appunto in quelle Occidentali, l'unica tra l'altro ad andare in scena nel format "only-up".

Ulteriori dettagli sullo svolgimento della manifestazione verranno comunicati nelle prossime settimane e saranno consultabili anche sulla pagina web ufficiale (https://www.beccadinona.it) e sulle pagine socialFacebook e Instagram.

LA STORIA

Insieme al Monte Emilius (di quattrocento metri più alto), la Becca di Nona è appunto considerata la montagna-simbolo di Aosta e la sua vetta tocca i 3412 metri di quota. La Skyrace Aosta-Becca di Nona-Aosta è nata nel 2002 e si è svolta con cadenza annuale fino al 2012. A partire dal 2005, alla skyrace si è affiancato il vertical da Aosta fino alla vetta della Becca di Nona. Nel corso degli anni la manifestazione ha attratto i migliori interpreti della disciplina. Spiccano tra i vincitori i padroni di casa Bruno Brunod, Dennis Brunod e Jean Pellissier oltre alla leggenda vivente della corsa sui sentieri Kilian Jornet i Burgada. Dal 2013 al 2015 la gara non è più stata organizzata finché nel 2016 si è costituita l’ASD Becca di Nona 3142 al fine di organizzare la manifestazione nella sola formula del vertical (2500 D+ per la gara regina e 1500 D+ per la nuova Aosta-Comboé) e con cadenza biennale. Oltre cinquecento atleti hanno preso parte alla prima riedizione le vittorie sono andate a Massimo Farcoz e Chiara Giovando.

Nel 2018 gli iscritti sono raddoppiati sforando quota mille, grazie all’aggiunta della camminata enogastronomica La Montée des Gourmands. In questo caso a trionfare sono stati Nadir Maguet (un’ora,50 minuti e 58 secondi) e Maya Chollet (due ore, 22 minuti e 30 secondih), fando entrambi segnare il record del nuovo percorso. L’ultima edizione, andata in scena nel 2021 è stata vinta da Alex Dejanaz (per soli 38 secondi sopra il muro delle due ore) e Corinna Ghirardi, con il finish time di due ore, 24 minuti e 36 secondi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Aosta–Becca di Nona

13 chilometri/2500 metri D+

Tempo massimo: 04.00 ore

Partecipanti: 500

Il tracciato si snoda tra i comuni di Aosta e Charvensod. La partenza è situata in Piazza Chanoux nel centro di Aosta. I primi mille metri sono pianeggianti ma dopo la rotonda del Pont Suaz inizia la salita che in poche centinaia di metri porta gli atleti al capoluogo di Charvensod (750m slm). Oltrepassato l’abitato si lascia definitivamente l’asfalto per imboccare i ripidi sentieri che attraversando il bosco collegano tra di loro gli alpeggi. Giunti nello splendido vallone di Comboé (m. 2100) si svolta a sinistra abbandonando l’ombra dei pini per gli ultimi mille metri di dislivello che conducono alla vetta della Becca di Nona (metri 3142) da dove si gode una splendida vista a 360 gradi delle montagne valdostane.

Aosta–Comboé

9 chilometri/ 1500 metri D+

Tempo massimo: 03.30 ore

partecipanti: 200, (età minima 15 anni compiuti)

Il tracciato si snoda tra i comuni di Aosta e Charvensod. Percorso cittadino iniziale (asfalto), si prosegue attraverso il bosco su sentieri ripidi che collegano gli alpeggi. L’arrivo è situato nello splendido vallone di Comboé, a 2100 metri di quota.

Montée des Gourmands

Partenza dal Borgo di Charvensod ed arrivo nel magnifico vallone di Comboé a Charvensod. Passeggiata non competitiva ma impegnativa, caratterizzata dalla presenza - ogni trecento metri circa di dislivello - di punti gastronomici, con le migliori selezioni di prodotti della Valle d’Aosta, nonché di gruppi folkloristici, tradizionali e musicali valdostani. La Montée des Gourmands permette di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in una formula nuova di conoscenza e promozione del territorio.