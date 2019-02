Allenati con un ironman e una supergirl: appuntamento a Milano con Daniel e Justine

18/02/2019

Ti stai preparando per una mezzamaratona? Vuoi correre la Roma-Ostia, una delle più storiche 21 km italiane che quest'anno, il 10 marzo, giunge alla sua 45esima edizione? E ti piacerebbe allenarti e correre in compagnia di un ironman e di una supergirl? Allora ecco la tua occasione, grazie al progetto ideato da Brooks assieme all'atleta olimpico Daniel Fontana: dopo aver preparato una serie di consigli e tabelle di marcia disponibili su www.brookspartyrun.it, il triatleta italo-argentino ha organizzato una sessione di corsa aperta a tutti i runner amatori a Milano. E con lui ci sarà la splendida Justine Mattera, modella, showgirl e appassionata triatleta che sarà al via della mezzamaratona capitolina. L'appuntamento (di corsa) è allora per mercoledì 20 febbraio presso il Parco XXV aprile di Milano alle ore 18.30 in Via Cimabue 24. Un'occassione per correre e divertirsi assieme.