Atp Madrid, Sinner in finale: "Ad oggi, Fils tra i migliori al mondo. Un po' stanco, ma mi sento meglio"

Jannik conferma di aver guadagnato la giusta confidenza partita dopo partita: "In questi tornei i primi turni sono difficili, però, più si va avanti più gli avversari hanno il tuo stesso ritmo. Un pochettino sono stanco, però sono contento perché più si allungano i tornei, meglio mi sento. Oggi l'ho fatto vedere. In finale non si sa mai, ma sono contento di giocarmi un trofeo anche in questo torneo".