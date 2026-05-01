MASTERS 1000 MADRID

Atp Madrid, Sinner in finale: "Ad oggi, Fils tra i migliori al mondo. Un po' stanco, ma mi sento meglio"

Le parole del numero uno al mondo dopo la vittoria in semifinale: "Arthur fa bene al nostro sport. In questi tornei i primi turni sono i più difficili"

01 Mag 2026 - 18:02
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Jannik Sinner supera in due set il francese Arthur Fils e approda alla finale del Masters 1000 di Madrid. Per il numero al mondo, l'obiettivo ora è il quinto Masters 1000 consecutivo dopo le vittorie a Parigi, Indian Wells e Miami. 

A caldo, Sinner si dice soddisfatto di una partita controllata e poi chiusa con grande maturità: "Nel primo set ero a mio agio in risposta, meno nel secondo. Però sono soddisfatto oggi, cerco sempre di giocare il miglior tennis. Fils è uno dei migliori al mondo in questo momento, è ottimo per il nostro sport".

Jannik conferma di aver guadagnato la giusta confidenza partita dopo partita: "In questi tornei i primi turni sono difficili, però, più si va avanti più gli avversari hanno il tuo stesso ritmo. Un pochettino sono stanco, però sono contento perché più si allungano i tornei, meglio mi sento. Oggi l'ho fatto vedere. In finale non si sa mai, ma sono contento di giocarmi un trofeo anche in questo torneo".

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