MASTERS 1000 MADRID

Tennis, Atp Madrid: Sinner demolisce Fils e vola in finale

Nulla da fare per il francese, travolto dal ritmo e dalle giocate di Jannik. Dominio dell'altoatesino e vittoria per 6-2, 6-4

01 Mag 2026 - 17:47
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Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000, Arthur Fils saluta senza colpo ferire. La prima semifinale del Madrid Open ci consegna l'esito atteso, con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico: implacabile nel primo set e in controllo nel secondo, Sinner trionfa col punteggio di 6-2, 6-4 in 1h26'. Domenica la finalissima, contro Zverev o Blockx.

Jannik Sinner non ferma la sua corsa implacabile nei Masters 1000 e, a Madrid, tenterà di conquistare il quarto titolo della stagione e il secondo sulla terra rossa. Il numero uno al mondo regola infatti Arthur Fils senza soffrire, dopo un match dominato e chiuso in 1h26' di gioco: 6-2, 6-4 il punteggio.

L'altoatesino studia il francese nei primi due match, poi mette il piede sull'acceleratore a suon di cambi di campo e giocate dalla grande velocità. Sinner prende così il controllo del match, trovando due break consecutivi e volando sul 4-1. La risposta di Fils è appena abbozzata e, nell'ottavo gioco, arriva la chiusura del set: 6-2 in trentanove minuti per Jannik.

Il secondo set è maggiormente equilibrato, con Fils che trova il modo di rispondere a Sinner con più imprevedibilità e convinzione nei propri colpi.  L'altoatesino non perde però il controllo della sfida, rispondendo a ogni mossa del rivale e portando il match sul 4-4. Proprio qui arriva il break che decide definitivamente la sfida, col numero uno al mondo che si porta in vantaggio e serve per il match. Detto, fatto: con un paio di grandi scambi, Sinner chiude i giochi sul 6-2, 6-4 in 1h26' di gioco.

L'azzurro, che aspetta il suo rivale nella finalissima, si giocherà il titolo anche a Madrid. Con questo risultato, Sinner diventa il quarto tennista capace di centrare l'atto conclusivo in ogni Masters 1000, il più giovane di sempre. Un nuovo passo nella storia, per il campione italiano, che inseguirà il quarto Masters 1000 della stagione: ha già trionfato nei tornei di Indian Wells, Miami e Montecarlo.

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