Tennis, Atp Madrid: Sinner demolisce Fils e vola in finale

L'altoatesino studia il francese nei primi due match, poi mette il piede sull'acceleratore a suon di cambi di campo e giocate dalla grande velocità. Sinner prende così il controllo del match, trovando due break consecutivi e volando sul 4-1. La risposta di Fils è appena abbozzata e, nell'ottavo gioco, arriva la chiusura del set: 6-2 in trentanove minuti per Jannik.