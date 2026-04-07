Abbazia di Pomposa Half Marathon: una mezza "millenaria"
In occasione dei festeggiamenti per il millenario, l’Abbazia apre le porte a un evento podistico in programma ad inizio autunnodi Stefano Gatti
© Pierluigi Benini
È stata presentata nella Sala Conferenze della Palazzina Ufficio IAT di Pomposa (provincia di Ferrara), la prima edizione di Abbazia di Pomposa Half Marathon, la gara podistica su strada sulla classica distanza dei 21 chilometri e 97 metri in programma domenica 27 settembre 2026. Per la prima volta in assoluto, uno dei luoghi più straordinari e ricchi di storia del territorio aprirà le porte a un evento podistico su questa distanza, offrendo ai runners la possibilità di correre in un contesto unico dove storia, natura e cultura si intrecciano.
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La manifestazione è organizzata da UISP Ferrara e dal Gruppo Giro delle Mura, con il patrocinio del Comune di Codigoro e della Pro Loco di Codigoro. Alla presentazione hanno preso parte organizzatori, istituzioni locali e rappresentanti del mondo sportivo, sottolineando il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio e del turismo sportivo. Abbazia di Pomposa Half Marathon invita praticanti della corsa e appassionati ad una giornata di sport in uno dei luoghi più affascinanti del Delta del Po: un’occasione per correre dentro la storia, attraversare il paesaggio e celebrare mille anni di cultura passo dopo passo lungo un percorso unico nel suo genere tra Pomposa e Codigoro.
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Alla presentazione sono intervenuti - sottolineando il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio e per lo sviluppo del turismo sportivo -Alice Zanardi (sindaco di Codigoro), Samuele Bonazza (assessore allo Sport), Eleonora Banzi (presidente UISP Ferrara), Paolo Calvano (runner e consigliere regionale), l'ex maratoneta olimpico e oggi allenatore Massimo Magnani. Insieme a loro li staff organizzativo composto da Luciano Mazzanti (organizzatore tecnico), Monica Zannini (coordinamento e responsabile iscrizioni) e Gabriele Gardellini, responsabile del percorso.
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Il percorso di gara collega Pomposa e Codigoro lungo 21,097 chilometri immersi nel paesaggio del Delta del Po, attraversando luoghi ricchi di memoria: il Bosco Spada, le valli bonificate, i canali storici e gli antichi tracciati commerciali come la Via del Sale. Cuore simbolico dell’evento è proprio l’abbazia millenaria (dove sono posti lo start e il traguardo). Si tratta di uno dei più importanti complessi monastici medievali d’Italia, nel quale visse Guido d'Arezzo, il monaco che codificò il sistema delle note musicali ancora oggi utilizzato. La gara si inserisce inoltre nel calendario di eventi che celebrano il millenario della consacrazione dell’Abbazia, avvenuta nel 1026. Per la sua prima edizione Abbazia di Pomposa Half Marathon sarà a numero chiuso: massimo mille partecipanti, per garantire un’esperienza di corsa esclusiva e sicura.
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UN AMBASSADOR E UNO SPECIAL GUEST D’ECCEZIONE
La manifestazione avrà un ambassador d’eccezione: il pianista e maratoneta Maurizio Baglini. Artista di fama internazionale, nel corso della sua carriera Baglini ha tenuto oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera. Vincitore a soli ventiquattro anni del prestigioso “World Music Piano Master di Montecarlo”, Baglini coltiva da sempre anche una grande passione per la corsa, con un personal best in maratona di tre ore e 27 minuti. La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra musica e sport, due linguaggi universali capaci di raccontare l’energia e l’identità di questo territorio. Special guest dell’evento lo scrittore pluripremiato Marcello Simoni (vincitore nel 2012 del Premio Bancarella), profondo conoscitore dell’Abbazia e del territorio, che proprio in questi luoghi ha ambientato alcuni dei suoi celebri romanzi. Per entrambi è pronto il pettorale per partecipare alla mezza maratona oppure alla camminata non competitiva da sei chilometri, per dare vita ad un simbolico connubio tra sport, arte e cultura
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ISCRIZIONI
La campagna iscrizioni ha già lasciato la linea di partenza. È prevista una quota agevolata fino a domenica 31 maggio 2026. Dopo quella data la tariffa aumenterà progressivamente fino ai giorni che precedono la gara. Per informazioni e iscrizioni: www.abbaziadipomposahalfmarathon.it