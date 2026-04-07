Abbazia di Pomposa Half Marathon: una mezza "millenaria"

La manifestazione avrà un ambassador d’eccezione: il pianista e maratoneta Maurizio Baglini. Artista di fama internazionale, nel corso della sua carriera Baglini ha tenuto oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera. Vincitore a soli ventiquattro anni del prestigioso “World Music Piano Master di Montecarlo”, Baglini coltiva da sempre anche una grande passione per la corsa, con un personal best in maratona di tre ore e 27 minuti. La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra musica e sport, due linguaggi universali capaci di raccontare l’energia e l’identità di questo territorio. Special guest dell’evento lo scrittore pluripremiato Marcello Simoni (vincitore nel 2012 del Premio Bancarella), profondo conoscitore dell’Abbazia e del territorio, che proprio in questi luoghi ha ambientato alcuni dei suoi celebri romanzi. Per entrambi è pronto il pettorale per partecipare alla mezza maratona oppure alla camminata non competitiva da sei chilometri, per dare vita ad un simbolico connubio tra sport, arte e cultura