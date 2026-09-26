Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"

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Gol e infortunio per Kylian Mbappé con la Francia nella notte dell'esordio di Zidane. Il campione del Real Madrid si è fatto male tirando in occasione della rete rifilata alla Turchia.
L'attaccante ha provato a continuare ma nulla da fare: poco dopo è crollato a terra a causa del problema al ginocchio. "Le cose non stanno andando bene, credo dovrà tornare a casa - ha detto il ct Zinedine Zidane -. Ha sentito un forte dolore al ginocchio quando ha tirato. Non è esattamente un buon segno".
Sensazione poi confermata dal comunicato ufficiale della Francia: "Kylian Mbappé si è infortunato al ginocchio nell’azione del gol. Ha riportato una lesione tendinea e salterà il resto del raduno della nazionale".