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NATIONS LEAGUE

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"

Il francese del Real Madrid lascia la nazionale per tornare in Spagna: il problema è serio

26 Set 2026 - 09:17
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Gol e infortunio per Kylian Mbappé con la Francia nella notte dell'esordio di Zidane. Il campione del Real Madrid si è fatto male tirando in occasione della rete rifilata alla Turchia.

L'attaccante ha provato a continuare ma nulla da fare: poco dopo è crollato a terra a causa del problema al ginocchio. "Le cose non stanno andando bene, credo dovrà tornare a casa - ha detto il ct Zinedine Zidane -. Ha sentito un forte dolore al ginocchio quando ha tirato. Non è esattamente un buon segno".

Sensazione poi confermata dal comunicato ufficiale della Francia: "Kylian Mbappé si è infortunato al ginocchio nell’azione del gol. Ha riportato una lesione tendinea e salterà il resto del raduno della nazionale".

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