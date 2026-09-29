Portogallo, giallo Ronaldo: sta bene ma non si allena. Polemica dopo la panchina con la Norvegia?

Un giallo anima l'antivigilia di Portogallo e Danimarca: Cristiano Ronaldo, dopo i 90 minuti in panchina nel successo contro la Norvegia, non si è allenato con la squadra. CR7 ha lasciato l’Eleda Stadion, lo stadio del Malmö dove i lusitani stanno preparando la sfida di Copenaghen, mentre la Nazionale era impegnata nell’allenamento. L’attaccante è arrivato sul campo circa mezz’ora prima dell’inizio della sessione, ma, come João Félix e Francisco Conceição, gli altri due infortunati, non ha preso parte al lavoro con il gruppo. Il Portogallo non intende creare un caso ma, a dimostrazione che qualcosa sta succedendo, Pedro Proença, presidente della Federazione calcistica portoghese, è volato in tutta fretta a Copenaghen per fare chiarezza sulla situazione di Cristiano, come riporta il quotidiano A Bola.

