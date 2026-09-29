Portogallo, giallo Ronaldo: sta bene ma non si allena. Polemica dopo la panchina con la Norvegia?
Dopo un breve confronto con il ct Jesus CR7 ha fatto ritorno in albergo senza allenarsi. La versione ufficiale parla di "attrezzi mancanti" ma intanto Proença vola in Danimarca
Un giallo anima l'antivigilia di Portogallo e Danimarca: Cristiano Ronaldo, dopo i 90 minuti in panchina nel successo contro la Norvegia, non si è allenato con la squadra. CR7 ha lasciato l’Eleda Stadion, lo stadio del Malmö dove i lusitani stanno preparando la sfida di Copenaghen, mentre la Nazionale era impegnata nell’allenamento. L’attaccante è arrivato sul campo circa mezz’ora prima dell’inizio della sessione, ma, come João Félix e Francisco Conceição, gli altri due infortunati, non ha preso parte al lavoro con il gruppo. Il Portogallo non intende creare un caso ma, a dimostrazione che qualcosa sta succedendo, Pedro Proença, presidente della Federazione calcistica portoghese, è volato in tutta fretta a Copenaghen per fare chiarezza sulla situazione di Cristiano, come riporta il quotidiano A Bola.
La ricostruzione
Il capitano portoghese si è confrontato con Jorge Jesus e, poco dopo, ha lasciato l’impianto del Malmö per fare ritorno in hotel, dove alloggia la delegazione della Nazionale lusitana. Qui ha svolto un lavoro specifico in palestra. Secondo quanto riferito dalla Federazione portoghese (FPF), lo stadio non disponeva infatti dell’attrezzatura necessaria per consentire a Ronaldo di svolgere l'allenamento programmato. La FPF non ha fornito alcun dettagli sul tipo di allenamento che Ronaldo avrebbe dovuto svolgere nè ha segnalato un possibile problema fisico. Una situazione nebulosa che ha dato adito a varie speculazioni, soprattutto dopo la panchina di CR7 contro la Norvegia. Ronaldo non aveva nascosto la propria frustrazione al termine della gara di Oslo, lasciando il campo senza salutare i tifosi.
Ronaldo dopo aver saltato l'allenamento ha provato a calmare la tempesta mandando un messaggio criptico sui social. Il capitano del Portogallo ha pubblicato una foto che lo ritrae con la tuta della Nazionale, accompagnandola con due emoji: la bandiera del Portogallo e un cuore rosso. Caso rientrato o la dichiarazione d'amore incondizionato per il Portogallo? Nei prossimi giorni, magari con le parole dei protagonisti, la situazione sarà sicuramente più chiara.