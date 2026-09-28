Caso Ronaldo nel Portogallo: 90 minuti in panchina con Jorge Jesus e fuga negli spogliatoi

Nel 2008 CR7 aveva 23 anni e il Portogallo era già qualificato alla fase finale, due anni fa era un impegno non ufficiale mentre ieri era Nations League ma l'attaccante dell'Al Nassr nel frattempo è arrivato 41 anni. Qualcosa che comunque non deve essere andata troppo giù al giocatore visto che al triplice fischio finale il cinque volte Pallone d'Oro si è diretto negli spogliatoi invece di complimentarsi coi compagni e salutare i tifosi, come hanno fatto tutti gli altri giocatori rimasti in panchina.