Pellegrini si ferma: la Roma rischia di perderne un altro dopo Dovbyk

Dopo Dovbyk e Baldanzi, entrambi finiti ko in nazionale, in casa Roma arriva un'altra brutta notizia. Lorenzo Pellegrini, attualmente a Budapest con l'Italia, ha riportato un problema muscolare: a confermarlo gli esami svolti nelle scorse ore. Il 28enne potrebbe tornare nella Capitale nelle prossime ore: la situazione, seppur non grave, è da monitorare. Praticamente scontata la sua assenza in occasione di Italia-Israele, match valido per la Nations League che si giocherà domani sera. Da capire se potrà essere presente in occasione di Genoa-Roma, sfida in programma domenica prossima a Marassi. Almeno De Rossi dovrebbe recuperare Le Fèe, fermatosi con la Juventus per un problema al tendine.