Nations League, Van Bommel: "Stupito dall'Italia? No. Magari la Francia l'ha sottovalutata"

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"Domani conta solo la vittoria, ma non è una finale che ti consente di vincere una coppa". Così il commissario tecnico del Belgio Marc Van Bommel parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia di domani sera a Bruxelles che vale il passaggio ai quarti di finale. "E' una partita importante che ci consentirebbe di continuare o no. È un test comparabile ad altre coppe, una partita interessante da giocare sotto pressione. Noi ci prepariamo sempre nello stesso modo, che sia una finale o no".
Parlando dell'Italia e della vittoria contro la Francia, ancora Van Bommel ha detto: "L'Italia non mi ha stupito, anche la Turchia meritava di più contro la Francia. L'Italia è un'ottima squadra, magari la Francia l'ha presa sotto gamba, ma non mi stupisce".
Infine sulla presenza di Romelu Lukaku. "Lukaku è sempre importante, dall'inizio o da riserva. È un giocatore ci grande esperienza ed è una buona cosa averlo in uno stadio pieno".