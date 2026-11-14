Nations League, Van Bommel: "Stupito dall'Italia? No. Magari la Francia l'ha sottovalutata"

"Domani conta solo la vittoria, ma non è una finale che ti consente di vincere una coppa". Così il commissario tecnico del Belgio Marc Van Bommel parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia di domani sera a Bruxelles che vale il passaggio ai quarti di finale. "E' una partita importante che ci consentirebbe di continuare o no. È un test comparabile ad altre coppe, una partita interessante da giocare sotto pressione. Noi ci prepariamo sempre nello stesso modo, che sia una finale o no".