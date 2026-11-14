A Torino è già spettacolo per le Finals: da domani si fa sul serio, occhi puntati su Alcaraz e Cobolli

Ieri sera invece, gli otto campionissimi hanno sfilato davanti alla folla di Piazza San Carlo tra musica e giochi di luce in un clima unico: gli occhi erano puntati soprattutto su Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli. Quest'ultimo, il beniamino di casa, punta a tenere alta la bandiera dell'Italia e di Sinner (parole sue). Mentre lo spagnolo è il favoritissimo: è in forma smagliante, ha vinto a Vienna e a Parigi. E punta a prendersi, finalmente, quel Torneo dei Maestri che gli è sempre sfuggito. Per info chiedere a Jannik Sinner, dominatore delle ultime due edizioni (2024 e 2025).