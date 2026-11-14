A Torino è già spettacolo per le Finals: da domani si fa sul serio, occhi puntati su Alcaraz e Cobolli

Ancora poche ore, e poi a Torino si farà a fare sul serio. L'Italia e il capoluogo piemontese saranno il centro del tennis mondiale con le Atp Finals, un evento dal richiamo unico che Mediaset trasmetterà con il miglior match del giorno. Proprio su Canale 5 andrà in scena il primo appuntamento, quello tra l'esordiente Jodar e il numero uno al mondo Zverev: si comincia domenica a partire dalle ore 14 (seguirà lunedì, su Italia 1, il confronto tra Cobolli e Medvedev alle ore 20.30).
Ieri sera invece, gli otto campionissimi hanno sfilato davanti alla folla di Piazza San Carlo tra musica e giochi di luce in un clima unico: gli occhi erano puntati soprattutto su Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli. Quest'ultimo, il beniamino di casa, punta a tenere alta la bandiera dell'Italia e di Sinner (parole sue). Mentre lo spagnolo è il favoritissimo: è in forma smagliante, ha vinto a Vienna e a Parigi. E punta a prendersi, finalmente, quel Torneo dei Maestri che gli è sempre sfuggito. Per info chiedere a Jannik Sinner, dominatore delle ultime due edizioni (2024 e 2025).
Zverev, vincitore della prima edizioni torinese nel 2021, e Medeved, trionfatore nel 2020, proveranno a rovinare i piani del murciano al pari di Ben Shelton, battuto proprio pochi giorni nella capitale parigina in due set. A sparigliare le carte invece, dovranno essere gli esordienti capitanati proprio dall'azzurro Cobolli. Completano la 'squadra' Fils, Tiafoe e Jodar, tutti intenzionati a ribaltare pronostici e gerarchie. D'altronde è negli appuntamenti che contano che, campioni, o futuri tali, lasciano il segno per avvisare la concorrenza. Vietato perdersi qualcosa su Mediaset, sempre aspettando il ritorno di Re Sinner.