Verso Italia-Francia, Mancini: "Dubbi in attacco fino a domattina. Francia di qualità, ma giocheremo per vincere"
Il ct azzurro alla vigilia della Nations League: "A Parigi abbiamo fatto una buona partita, a loro mancano alcuni giocatori ma non credo cambierà molto a livello qualitativo"
La Francia a San Siro per strappare un pass per le semifinali di Nations League, un obiettivo che alla vigilia della competizione, e con tutti i problemi che avevano gli azzurri, era quasi impensabile. Però Roberto Mancini ci crede anche se non si fida di una Francia senza qualche giocatore importante (Mbappé e Dembélé) perché "ha giocatori talmente forti in attacco che se se ne fanno male sei, ne hanno altri sei più forti. Basta vedere i giocatori che hanno lasciato a casa, non convocati e quelli che si sono fatti male e quelli che giocheranno.Non credo che cambi molto a livello qualitativo".
Però, certo, la sua Italia ha fatto grandi passi in avanti. Anche rispetto all'ottima gara di Parigi: "Sì, è stata una buona partita e dobbiamo cercare di farla anche domani sera, migliorare certe situazioni che a Parigi non erano andate benissimo e proviamo a vincere, quello è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di cercare di giocare anche bene se è possibile".
"La nostra mentalità - dice ancora - deve essere quella di giocare per vincere, al di là che poi ci giocheremo probabilmente la qualificazione a Bruxelles, perché credo che il Belgio faccia un buon risultato in Turchia, quindi sarà tutto come prima alla fine. A meno che noi non battiamo la Francia e loro perdano, lo speriamo".
Ma chi giocherà? Ha ancora dubbi di formazione in attacco?
"No, i dubbi li teniamo un po' fino a domani mattina, ho abbastanza chiaro tutto, però qualcosa in cui dobbiamo prendere delle decisioni c’è ancora".
Rispetto alle ultime convocazioni è rientrato Dimarco e c'è anche Palestra, chiederà a loro qualcosa di diverso?
"Dimarco gioca in un modulo diverso, ma sono calciatori che hanno giocato anche in delle difese a quattro e non hanno difficoltà. Si adattano a qualsiasi disposizione tattica".
Come ha trovato Barella e Cisse?
"L'effetto San Siro non mi condizionerà nelle scelte, quelle le farò perché penso che saranno le scelte giuste. L'ultima partita di Barella è stata ottima, così come quelle di Cisse. Questo è positivo per noi".
Qual è il vero obiettivo della gara di domani?
"Cerchiamo conferme, miglioramenti rispetto alle ultime gare. Poi visto che abbiamo 7 punti, abbiamo due partite per poterci qualificare. Questa è una cosa buona".
Prima della partita dell'andata disse scherzando che serviva un raffreddore ai calciatori della Francia. Ora, in vista della buona prestazione dell'andata, serve ancora?
"Se viene un raffreddore a Olise va bene (ride). Ma è anche bello giocare contro squadre così forti. Dobbiamo fare la nostra partita e cercare di vincerla".
Ci sembra di capire che non ci saranno più giocatori 'maturi'. Questa cosa la farà solo per la Nations o anche più in là. Ha deciso la gerarchia dei portieri dietro Donnarumma?
"Tutti volevano i giovani, e mi sembra anche giusto e logico. Cerchiamo di chiamarli, speriamo di azzeccare. Poi se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo come abbiamo sempre fatto. Però noi sappiamo già quelli di esperienza cosa ci possono dare. In questo momento l'obiettivo è far crescere i giovani. Carnesecchi e Vicario sono bravi, però non cambia molto. In quel ruolo lì, la sfortuna è chi viene dietro. Ce ne sono tanti di portieri bravi".
Quanto è importante sapere se Mbappé ci sarà o no?
"Gli direi di non rischiare perché poi ha la Champions e deve recuperare bene. Ma la Francia ha così tanti attaccanti forti che non fa differenza. L'andata è stata difficile, la Francia ci ha tenuto lì. Siamo stati bravi a difendere nel primo tempo. Domani sarà diversa, speriamo di vincere consapevoli che giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo".
Intanto l'Italia è attesa a San Siro da 62mila tifosi...
"Però a San Siro c'è sempre abbastanza gente a vedere, è sempre buono il pubblico a San Siro, quindi è una buona cosa sicuramente".