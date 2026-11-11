Verso Italia-Francia, Mancini: "Dubbi in attacco fino a domattina. Francia di qualità, ma giocheremo per vincere"

Ci sembra di capire che non ci saranno più giocatori 'maturi'. Questa cosa la farà solo per la Nations o anche più in là. Ha deciso la gerarchia dei portieri dietro Donnarumma?

"Tutti volevano i giovani, e mi sembra anche giusto e logico. Cerchiamo di chiamarli, speriamo di azzeccare. Poi se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo come abbiamo sempre fatto. Però noi sappiamo già quelli di esperienza cosa ci possono dare. In questo momento l'obiettivo è far crescere i giovani. Carnesecchi e Vicario sono bravi, però non cambia molto. In quel ruolo lì, la sfortuna è chi viene dietro. Ce ne sono tanti di portieri bravi".