Aryna Sabalenka e la sfilata: "Stavo morendo"

Aryna Sabalenka ha raccontato in un'intervista a Vogue il retroscena del suo debutto sulle passerelle della Settimana della Moda di Milano in veste di ambasciatrice Gucci, rivelando quanto sia stato faticoso camminare sui tacchi alti rispetto alla routine agonistica. La tennista bielorussa di 28 anni, numero due del ranking mondiale, ha descritto con ironia la difficoltà fisica dell'evento pur definendolo memorabile: "Adoro il mio fisico, ma sfilare in una sfilata di moda come atleta... mi è sembrato di aver fatto un allenamento durissimo. Stavo letteralmente morendo. Non sono affatto abituata a camminare sui tacchi alti. Nonostante tutto, è stata una delle esperienze più belle della mia vita".