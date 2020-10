Nations League: la Germania rimonta 3-3 la Svizzera, la Spagna cade 1-0 in Ucraina

NATIONS LEAGUE

Match spettacolare tra Germania e Svizzera, terminato 3-3. Gli elvetici sono sempre avanti nel risultato (reti di Gavranovic al 5’ e di Freuler al 26’), ma vengono rimontati: prima con Werner (28’) e Havertz (55’), poi con Gnabry (60’) che pareggia il momentaneo gol del 3-2 al 57’ di Gavranovic, autore di una doppietta. La Germania è sempre seconda nel gruppo 4, ma viene raggiunta dall’Ucraina, vittoriosa per 1-0 contro la Spagna con Tsygankov.

LEAGUE A

Con i risultati di oggi, cambia la classifica del gruppo 4 di Nations League: la Spagna rimane sempre in testa a quota 7 ma, con la sconfitta per 1-0 in Ucraina, mantiene un solo punto di vantaggio sia sulla Germania, che non riesce ad andare oltre il 3-3 in casa contro la Svizzera, e sia proprio sulla nazionale allenata da Shevchenko.

Il match di Colonia si sblocca al 6’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa tedesca allontana male il pallone con Freuler che serve Gavranovic a cui, da distanza ravvicinata, basta colpire la sfera di testa per mandare fuori giri Neuer. Al 27’ gli elvetici raddoppiano: pallone perso da Kroos a centrocampo, traversone di Seferovic che viene letto a dovere da Freuler, il quale punisce il portiere del Bayern con un delizioso pallonetto. Due minuti dopo, Schar non controlla bene un pallone che diventa invece buono per Havertz; l’azione prosegue sul versante opposto con Werner che con un sinistro piuttosto debole riesce a trafiggere Sommer, non esente da colpe in questa circostanza. A inizio ripresa Havertz colpisce in pieno il palo e in seguito, al 55’, pareggia i conti dopo un altro errore di Schar. Tuttavia la Svizzera ha la forza di riportarsi in avanti dopo due minuti: Seferovic prova la conclusione in porta ma viene murato due volte da Neuer, la sfera arriva dalle parti di Gavranovic che da buona posizione sfonda la rete. Le emozioni, però, non terminano qua: traversone di Werner e colpo di tacco spettacolare Gnabry, che torna al gol dopo 25 giorni, per il 3-3 conclusivo.

A Kiev Rodrigo e Ansu Fati impegnano il portiere Bushchan a inizio match. Canales sfiora il palo da fuori area, poi anche Sergio Ramos va vicino alla rete, direttamente su punizione, ma l’estremo difensore ucraino è bravissimo a negare la gioia del gol al capitano della Spagna. Le Furie Rosse non trovano per pochissimo il gol vantaggio al 64’, con un palo clamoroso colpito da Rodri. Nonostante due terzi di partita dominati, e dopo un’altra occasione non sfruttata da Oyarzabal, la formazione di Luis Enrique finisce ko al 76’: assist filtrante di Yarmolenko e destro di prima intenzione di Tsygankov, che supera De Gea, un po’ troppo fuori da pali.

LEAGUE C – RISULTATI

Montenegro-Lussemburgo 1-2

34’ Ivanovic (M), 42’ Muratovic (L), 86’ Sinani (L)

Azerbaigian-Cipro 0-0

LEAGUE D – RISULTATI

Faroe-Andorra 2-0

19’ e 33’ Olsen (F)

Lettonia-Malta 0-1

97’ Borg

Liechtenstein-San Marino 0-0