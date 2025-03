Nations League, Italia-Germania 1-2: i tedeschi vedono la Final Four

Nagelsmann corre ai ripari a inizio ripresa con gli inserimenti di Schlotterbeck dietro e Kleindienst davanti e proprio l'attaccante del M'Gladbach pesca il gol del pari immediato: sul cross di Kimmich non si intendono Bastoni e Di Lorenzo, lui è completamente libero di colpire di testa e battere Donnarumma per l'1-1. Il gol incassato non sfiducia l'Italia, che al 67' va due volte vicinissima al nuovo vantaggio: Tonali mette prima Kean, poi Raspadori in condizioni di battere a rete, ma i due attaccanti non concretizzano il lavoro dell'ispiratissimo ex Milan. La Germania è spietata e dopo le due chance sprecate dagli Azzurri li punisce sugli sviluppi di un corner: è ancora Bastoni a perdersi Goretzka, che gira di testa e fa 1-2. Anche in questo caso la reazione della Nazionale non manca, ma si concretizza di fatto solamente in un bel destro al volo di Barella fuori non di molto. L'ultimo quarto d'ora di gioco i ragazzi di Nagelsmann si mettono in gestione e portano a casa il primo round, un successo pesantissimo.