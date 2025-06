Uefa Nations League: il Portogallo è Campione, Spagna ko ai rigori

Dopo il successo dell’edizione 2019 in casa il Portogallo si aggiudica l’edizione 2025 della Nations League battendo la Spagna ai calci di rigore. Pronti via e le Furie Rosse cercano subito di mettere in moto gli esterni: Lamine Yamal e soprattutto Nico Williams sono molto attivi, ma Joao Neves e Nuno Mendes coprono bene sulle fasce. Poco dopo il quarto d’ora i Campioni d’Europa in carica stappano la partita: ripartenza fulminea di Zubimendi, cross morbido dalla destra di Yamal e pasticcio di Diogo Costa e Ruben Dias, con Zubimendi che chiude l’azione iniziata con la rete da due passi. La reazione lusitana non si fa attendere: passano infatti cinque minuti e la squadra di Martinez pareggia i conti, grazie al sinistro diagonale potente e preciso di un super Nuno Mendes. La Spagna torna a prendere possesso del pallino del gioco, e a pochi istanti dal duplice fischio torna avanti: al 45’ discesa perfetta di Pedri, che apparecchia per il tocco morbido di Oyarzabal che vale il 2-1. Dopo l’intervallo Bruno Fernandes pareggia i conti, ma la rete del giocatore del Manchester United viene annullata per fuorigioco. I lusitani non si danno per vinti, e all’ora di gioco trovano il 2-2: scatto bruciante di Nuno Mendes sulla sinistra, per saltare Yamal e Mingueza, cross deviato dentro l’area e zampata vincente del solito Cristiano Ronaldo, che raggiunge quota 938 gol in carriera (800 con i club e 138 in Nazionale). Martinez getta nella mischia Leao che crea tanti pericoli per la difesa spagnola, ma al triplice fischio il punteggio è sul 2-2. Nei tempi supplementari sale il nervosismo e calano le energie, con la sfida che si proroga fino ai calci di rigore. Nella lotteria finale inizialmente segnano tutti, ma al quarto rigore Alvaro Morata viene ipnotizzato da Diogo Costa. Ruben Dias trasforma l’ultimo penalty e fa gioire il Portogallo, che porta a casa la coppa.