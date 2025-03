Italia-Germania, le pagelle: Tonali un gigante, Bastoni va in tilt, Udogie e Raspadori faticano

ITALIA (3-5-2)

Donnarumma 5,5 - nel primo tempo blocca una conclusione di Goretzka e si disimpegna bene in un paio di occasioni pericolose. Nella ripresa può fare poco sull'incornata ravvicinata di Kleindienst e sul colpo di testa di Goretzka non è reattivo

Di Lorenzo 5,5 - nel primo tempo attento e ordinato in marcatura e nel gioco aereo su Burkardt. A inizio ripresa non si intende con Bastoni a centro area e Kleindienst non perdona di testa. Errore che riapre la gara e dà fiducia alla Germania

Bastoni 5 - nel primo tempo ordinaria amministrazione e un cambio di campo da cui nasce l'azione del gol di Tonali. Nella ripresa pasticcia con Di Lorenzo in marcatura e la Germania pareggia, poi Goretzka lo anticipa di testa su calcio d'angolo e i tedeschi ribaltano il risultato

Calafiori 6 - nel primo tempo fa buona guardia insieme a Di Lorenzo e Bastoni senza correre rischi, nella ripresa poi prova a farsi vedere di più anche in fase di costruzione, ma non riesce a portare palla e a fare la differenza. Nel finale lascia il campo dopo un problema al ginocchio che preoccupa

Politano 6,5 - in avvio tiene la posizione, misura le incursioni e l'Italia dalla sua parte copre bene il campo in ampiezza su Raum e riparte. Alla prima occasione buona attacca la profondità con i tempi giusti, detta il passaggio a Barella e serve l'assist a Tonali. Dà sempre sbocco alla manovra a destra e fa valere la qualità del suo sinistro fino al cambio (19' st Bellanova 5,5 - entra per blindare la fascia destra, ma non ci riesce. Impreciso e disattento in un paio di occasioni)

Barella 6,5 - si piazza sul centro destra, ringhia su Musiala in tandem con Di Lorenzo e dà ritmo, soluzioni e intensità alle ripartenze azzurre. Il gol di Tonali arriva da una sua grande gioca in verticale, poi continua a lottare in mediana anche dopo i due gol della Germania (39' st Frattesi - sv)

Rovella 5,5 - dei tre azzurri in mediana è il meno brillante e presente in costruzione. Prova a dare equilibrio alla squadra piazzandosi a protezione della difesa, ma non è sempre lucido e "cattivo" nella gestione del pressing su Goretzka (19' st Ricci 5,5 - Spalletti lo getta nella mischia per dare più garra in mediana agli azzurri, ma la musica non cambia e la Germania affonda il colpo. Sul secondo gol sbaglia anche lui oltre a Bastoni)

Tonali 7 - giganteggia a centrocampo mostrando condizione fisica, tecnica e personalità straripanti. Nel primo tempo sblocca la gara con un destro preciso, poi testa i riflessi di Baumann con una sassata di destro dal limite e si esibisce in un sombrero da applausi su Goretzka. Nella ripresa serve un assist di tacco a Kean da applausi

Udogie 5,5 - senza Dimarco e Cambiaso, a sinistra tocca a lui coprire tutta la corsia sinistra. Di fonte però ha Sané e in seconda battuta Kimmich e dalla sua parte l'Italia fatica a difendere e non spinge

Raspadori 5,5 - si muove molto cercando di dare un punto di riferimento alla squadra in verticale per ripulire palloni in uscita. Lavora bene tecnicamente, ma non trova il guizzo giusto nell'uno contro uno per far male alla Germania. Nella ripresa fallisce una grande occasione davanti a Baumann (26' st Maldini 6 - entra, va a mille e rimedia subito un cartellino giallo. Prova a metterci qualità e grinta, ma non basta per rimettere la gara in carreggiata)

Kean 6 - Rudiger e Tah gli stanno addosso e ha poco spazio e tempo per far valere la sua potenza in campo aperto e sottoporta. Fatica ad attaccare la profondità, ma riesce comunque a impegnare Baumann di destro da buona posizione nel primo tempo e ad andare vicino al raddoppio nella ripresa dopo una magia di tacco di Tonali (39 st - Lucca sv)