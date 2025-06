Nations League, la Francia batte la Germania e chiude terza: decisivo Mbappé

La Germania domina nel primo tempo, viene fermata da Maignan e viene nuovamente sconfitta (in casa) nella Final Four di Nations League. Il terzo posto è della Francia, che vince 2-0 e si prende la piazza d'onore aspettando Spagna-Portogallo. Grande protagonista Kylian Mbappé, gol al 45' e assist per Olise (84') nella ripresa: l'ex Psg si porta a 50 reti in Nazionale, -1 da Thierry Henry. A secco Thuram, che ha colpito un palo.