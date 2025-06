Nations League: il Portogallo è la prima finalista, battuta 2-1 in rimonta la Germania

La Nations League ha scoperto la sua prima finalista, e non è la Germania padrone di casa. Così com'era successo negli Europei, Nagelsmann e i suoi vivono una grandissima delusione tra le mura amiche e vengono eliminati: vince 2-1 il Portogallo. La gara si era messa sui binari giusti per i tedeschi, avanti al 48' con Wirtz, ma i cambi lusitani girano completamente la partita: Conceiçao (63') e Cristiano Ronaldo (68') portano gli iberici in finale.