Non manca lo spettacolo nell'ultima giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, che restituisce il grande palcoscenico internazionale alla Germania. La nazionale sperimentale varata da Klopp, con qualche sorpresa tra i titolari (Treu e Scherhant su tutti), batte infatti 5-0 l'Olanda ed è prima nel suo girone. Un grande risultato per il ct, che cancella così le critiche nate dopo le prime prestazioni balbettanti dei suoi in un match trionfale sin dal via. Gruda e Scherhant spingono sin dall'inizio, con l'attaccante del Friburgo che colpisce un palo e Verbruggen che deve blindare la sua porta. L'Olanda risponde con un impreciso e poco efficace Malen, sostituito nella ripresa, ma è totalmente inerme di fronte ai rivali. Scherhant colpisce il palo e poi, al 41', fulmina gli oranje: salta Dumfries e calcia all'incrocio, è 1-0 al riposo. Nella ripresa i Paesi Bassi, di fatto, sono spettatori non paganti. La Germania sfiora subito il bis con Gruda e lo trova al 60', col gran destro di Wirtz. Proprio Gruda diventa poi l'assoluto protagonista, nel giro di dieci minuti: doppio assist per le reti di Schlotterbeck (69') e Wirtz (71'), e tap-in vincente per il definitivo 5-0 in seguito a un altro palo di Scherhant (77'). L'Olanda si risveglia solo con l'ingresso di Ruben van Bommel e rischia grosso, perché la Grecia va in vantaggio contro la Serbia mettendo tutte le squadre a 11 punti. Per fortuna di Xavi, il suo primo ko non costa i quarti di finale: i greci non vanno oltre l'1-0 di Masouras (69'), Germania e Olanda si qualificano così per la differenza reti negli scontri diretti. Douvikas e compagni, mestamente terzi, pagano quel 7-0 subito proprio dagli oranje. La Serbia, invece, va ancora ko e chiude con zero punti.