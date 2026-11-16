Che disastro i "nostri" olandesi: Malen non vede quasi palla, Dumfries si fa asfaltare da Scherhant
Male anche l'ex milanista Reijnders, non onora la maglia numero 14 che fu di Johan Cruyffdi Enzo Palladini
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La cura Klopp sta facendo il suo effetto sulla Germania, che sembra avere ritrovato ritmo, gioco e contributo dei grandi talenti. Una squadra che sa quello che vuole e quello che deve fare, che non lascia respiro agli avversari, che vuole essere dominante sempre e comunque. Dopo la delusione del Mondiale, l'ex allenatore del Liverpool ha operato una parziale rivoluzione e ha applicato tutti quegli accorgimenti che lo hanno portato a essere considerato uno dei migliori in Europa. Archiviato il passo falso con la Grecia, è andato avanti per la sua strada e la vittoria nettissima contro l'Olanda certifica il ritorno della Nationalmannschaft ai vertici del calcio europeo. Dalla serata berlinese esce molto ridimensionata l'Olanda di Xavi, che arrivava dal clamoroso 7-0 inflitto alla Grecia e che ha affrontato la trasferta con eccessiva leggerezza. Tra gli Orange erano diverse le facce note, tra chi è passato in anni recenti e chi invece è ancora qui. Per tutti è stata una serata ampiamente negativa.
Malen 4,5 - Fare la prima punta contro la Germania di Klopp non è come farla contro Genoa o Bologna. Ma soprattutto, Xavi non è Gasperini. L'attaccante giallorosso gioca nel ruolo prediletto ma non viene servito come quando gioca in Serie A. Così Malen vede meno palloni del solito e soprattutto si mangia un gol di quelli che con la Roma segna a occhi chiusi, un colpo di testa da due passi a 25' del primo tempo al termine di un'azione straordinaria condotta dalla sua squadra. Pochi palloni toccati, totalmente annullato dalla difesa tedesca.
Koopmeiners sv - Una manciata di minuti per lo juventino, quando la sua squadra è sotto per 5-0 e non ha la minima possibilità di rimettersi in partita.
Dumfries 4 - Con la fascia al braccio e con compiti quasi completamente difensivi, è un giocatore diverso da quello che siamo stati abituati a vedere con la maglia dell'Inter. Il fatto è che utilizzato così è praticamente un giocatore normale, che fa il suo compitino e che non scarica a terra tutta la sua straordinaria potenza. Ci prova saltuariamente, tanto per non perdere il vizio. Marcare non è esattamente la sua attività prediletta e lo dimostra alla fine del primo tempo quando resta a guardare Scherhant che converge e calcia all'incrocio dei pali per l'1-0. Meglio all'inizio della ripresa quando va a concludere di testa, ma alto, ma poi combina il frittatone perdendo il pallone da cui nasce il 2-0 di Wirtz. Riassumendo: poca roba in fase propositiva, disastro in difesa.
Reijnders 5 - La maglia dell'Olanda con il numero 14 è qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio. L'ex milanista la indossa senza apparente timore reverenziale, reduce dalla clamorosa tripletta realizzata contro la Grecia. Il Reijnders che si vede all'Olympiastadion però non ha il ritmo di quando ha vestito la maglia del Manchester City nè la varietà di giocate che lo aveva fatto diventare un idolo dei tifosi milanisti. Un buon giocatore che spreca pochi palloni, ma non un numero 14 della Nazionale olandese, soprattutto perché a un certo punto sparisce.
Justin Kluivert 5 - L'ex romanista viene buttato dentro quando la partita è ormai compromessa, viene utilizzato come trequartista e vede ben pochi palloni, perché ormai il campo è totale proprietà dei tedeschi.