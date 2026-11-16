La cura Klopp sta facendo il suo effetto sulla Germania, che sembra avere ritrovato ritmo, gioco e contributo dei grandi talenti. Una squadra che sa quello che vuole e quello che deve fare, che non lascia respiro agli avversari, che vuole essere dominante sempre e comunque. Dopo la delusione del Mondiale, l'ex allenatore del Liverpool ha operato una parziale rivoluzione e ha applicato tutti quegli accorgimenti che lo hanno portato a essere considerato uno dei migliori in Europa. Archiviato il passo falso con la Grecia, è andato avanti per la sua strada e la vittoria nettissima contro l'Olanda certifica il ritorno della Nationalmannschaft ai vertici del calcio europeo. Dalla serata berlinese esce molto ridimensionata l'Olanda di Xavi, che arrivava dal clamoroso 7-0 inflitto alla Grecia e che ha affrontato la trasferta con eccessiva leggerezza. Tra gli Orange erano diverse le facce note, tra chi è passato in anni recenti e chi invece è ancora qui. Per tutti è stata una serata ampiamente negativa.