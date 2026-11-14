Hojlund fa a pezzi il Portogallo senza Ronaldo (e già qualificato)

Dopo 4 vittorie in altrettante partite, ma soprattutto alla prima dopo l’addio di Cristiano – omaggiato da tutti i compagni all’ingresso in campo con la maglietta numero 7 - cade rovinosamente il Portogallo di Jorge Jesus, e lo fa a Braga contro la Danimarca per 4-1. Brutta partita per i lusitani, che sin dai primi minuti faticano a rendersi pericolosi, e vanno sotto nel finale della prima frazione: Ruben Dias devia di mano un tiro di Hojlund, Obrenovic fischia il calcio di rigore e Hojbjerg batte Diogo Costa con una gran botta di destro. Nella ripresa di fatto il Portogallo non scende in campo, e al 49’ arriva il raddoppio della Danimarca con Hojlund, che segna da pochi metri su assist di Damsgaard. Al 57’ ecco la doppietta del centravanti del Napoli, che dopo aver segnato col mancino, trova il gol anche col destro, dal limite dell’area servito da Hojbjerg. Al 64’ Jorge Jesus fa un triplo cambio e inserisce anche Forbs, l’erede della maglietta numero 7 lasciata da Ronaldo. Le sostituzioni non portano però i risultati sperati, dato che al 75’ arriva anche il 4-0, questa volta con Andersen, che di testa segna su un cross di Jensen sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel recupero finale c’è spazio per il gol dell’1-4 del Portogallo con Bernardo Silva, che mette in rete dopo la respinta di Hermansen. Una magra consolazione per la squadra di Jorge Jesus, che perde la sua prima partita in questa Nations League.