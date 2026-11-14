Hojlund fa a pezzi il Portogallo senza Ronaldo (e già qualificato)

Dopo 4 vittorie in altrettante partite, ma soprattutto alla prima dopo l’addio di Cristiano – omaggiato da tutti i compagni all’ingresso in campo con la maglietta numero 7 - cade rovinosamente il Portogallo di Jorge Jesus, e lo fa a Braga contro la Danimarca per 4-1. Brutta partita per i lusitani, che sin dai primi minuti faticano a rendersi pericolosi, e vanno sotto nel finale della prima frazione: Ruben Dias devia di mano un tiro di Hojlund, Obrenovic fischia il calcio di rigore e Hojbjerg batte Diogo Costa con una gran botta di destro. Nella ripresa di fatto il Portogallo non scende in campo, e al 49’ arriva il raddoppio della Danimarca con Hojlund, che segna da pochi metri su assist di Damsgaard. Al 57’ ecco la doppietta del centravanti del Napoli, che dopo aver segnato col mancino, trova il gol anche col destro, dal limite dell’area servito da Hojbjerg. Al 64’ Jorge Jesus fa un triplo cambio e inserisce anche Forbs, l’erede della maglietta numero 7 lasciata da Ronaldo. Le sostituzioni non portano però i risultati sperati, dato che al 75’ arriva anche il 4-0, questa volta con Andersen, che di testa segna su un cross di Jensen sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel recupero finale c’è spazio per il gol dell’1-4 del Portogallo con Bernardo Silva, che mette in rete dopo la respinta di Hermansen. Una magra consolazione per la squadra di Jorge Jesus, che perde la sua prima partita in questa Nations League.
Vince invece la Norvegia, e lo fa a Oslo per 3-1 contro il Galles. Il gol del vantaggio per la squadra di Solbakken lo segna Nusa al 58’ con un bel destro dal limite dell’area indirizzato all’angolino. Dopo 10 minuti raddoppia Schjelderup: l’esterno del Benfica riceve da Haaland dopo una bella azione e da due passi non può sbagliare. Non finisce qua, perché al 79’ gli ospiti accorciano le distanze con un mancino a centro area di Brooks, servito da Wilson. A chiuderla ci pensa però Erling Haaland, rimasto a secco nelle ultime due partite in nazionale, che segna il rigore del definitivo 3-1 all’88’. Il gruppo 4 di Lega A vede ora al comando il Portogallo a 12, seguito dalla Danimarca a 9. Con questa vittoria la Norvegia sale a 6 punti, staccando il Galles, fermo a 3. A Jorge Jesus e i suoi basterà un pareggio per chiudere il girone in vetta, mentre le due scandinave si giocheranno il passaggio ai playoff; Galles al momento retrocesso in Lega B con 3 punti.
LE ALTRE PARTITE
Lega B, gruppo 2 - Georgia-Ungheria 0-2, Ucraina-Irlanda del Nord 1-0
Vittoria esterna dell’Ungheria, che alle 18:00 batte una Georgia priva di Kvara con due reti, entrambe nella ripresa: apre al 75’ un autogol di Dvali, mentre Barnabas Varga chiude i conti all’85’. Vince di misura invece l’Irlanda del Nord, che a Belfast riesce ad avere la meglio dell’Ucraina grazie a un gol al 68’ di Devlin
Lega B, gruppo 3 – Kosovo-Israele 0-0, Austria-Irlanda 1-0
Pareggio a reti inviolate tra Kosovo e Israele, che si sono affrontate alle 15:00 a Prishtina. Vince l’Austria a Linz, e lo fa per 1-0 grazie a un gol di Sasa Kalajdzic, entrato nella ripresa, al 78’. La squadra di Rangnick è aritmeticamente promossa in Lega A; Kosovo al momento agli spareggi per la promozione e Israele provvisoriamente retrocesso.
Lega B, gruppo 4 – Romania-Polonia 2-1, Svezia-Bosnia 3-2
Due vittorie interne, entrambe alle 20:45, nell’ultimo gruppo della Lega B. La Romania batte la Polonia grazie ai gol di Cicaldau e Man al 68’ e al 72’. Inutile la rete di Regula all’82’ per gli ospiti. Vittoria sofferta invece per la Svezia, che va avanti di tre gol nel primo tempo con la rete di Svensson dopo 5 minuti, e ai due rigori segnati da Gyokeres all’11 e al 47’. Nella ripresa accorcia la Bosnia, prima con Gigovic al 47’ e poi con Kolasinac al 62’, ma non basta. Svezia aritmeticamente promossa in Lega A.